Liverpool vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 3 de septiembre siguiendo con la jornada 7 de la Premier League 2021-2022, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita dar un golpe de autoridad rumbo al título, pero tendrán que recibir a un Manchester City que saldrá decidido a llevarse el botín del Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Manchester City

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido un gran arranque de campaña siendo el protagonista después de 6 jornadas al sumar 4 victorias y 2 empates, sin embargo justamente en la jornada pasada igualaron 3-3 en su visita al Brentford en un duelo sumamente atractivo.

Los Reds vienen de una gran actuación a mitad de semana en la jornada 2 de la Champions League donde visitaron al Porto logrando doblegarlos 1-5 con dobletes de Mohamed Salah y Roberto Firmino, mientras que Sadio Mané anotó uno.

Por su parte, el Manchester City también ha empezado bien la campaña y llegan tras una grandísima victoria en la jornada pasada doblegando 0-1 al Chelsea en Stamford Bridge, eso los colocó con 4 triunfos, un empate y un partido perdido.

Los Citizens, sin embargo, no la pasaron bien a media semana en la jornada 2 de la Champions League donde visitaron al PSG siendo superados 2-0.

Tanto el Liverpool como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad rumbo al título, son el líder y sublíder de la Liga Premier, por lo que será un golpe de autoridad importante el quedarse con las tres unidades este domingo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Manchester City.

Liverpool vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2021-22

Last modified: octubre 2, 2021

Etiquetas: Canal Liverpool vs Manchester City