Espanyol vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Liga Española 2021-22

Abrimos las emociones de este domingo 3 de octubre siguiendo con la jornada 8 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Espanyol busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona baja, pero tendrán que recibir a un Real Madrid que llega con la urgencia de ganar en su visita al Cornella-ElPrat.

Hora y Canal Espanyol vs Real Madrid

Sede: Estadio Cornella-ElPrat, Barcelona, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Espanyol vs Real Madrid en VIVO

El cuadro del Espanyol ha tenido un arranque de temporada titubeante ya que apenas han podido ganar uno de los 7 partidos que han disputado, en cambio han igualado en 3 ocasiones y han sido vencidos en otros 3 duelos, por lo que en casa es vital sumar de a tres.

Los Periquitos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Sevilla siendo superados 2-0.

Por su parte, el Real Madrid ha sido el protagonista del campeonato al mantenerse invictos tras sumar 5 victorias y 2 empates, pero en la jornada pasada no pudieron pasar del empate 0-0 ante el Villarreal en casa.

Los Merengues tuvieron actividad a media semana sufriendo una dura e histórica derrota en casa al ser superados 1-2 por el Sheriff de Moldavia.

Tanto el Espanyol como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas, pero la realidad es que los Merengues son amplios favoritos para ganar, aunque no deberán confiarse ya que los Periquitos están en casa donde deben hacerse fuertes. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Espanyol vs Real Madrid.

