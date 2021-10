[Vídeo] Resultado y Resumen Honduras vs Costa Rica 0-0 Octagonal Final CONCACAF 2022

Eliminatorias CONCACAF 2022

Honduras y Costa Rica no se hicieron daño firmando un empate 0-0 en la jornada 4 del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó de manera movida, apenas a los 2 minutos Moya la mandó al fondo pero en posición adelantada, Costa Rica se veía mejor, Kendall Waston sacó remate peligroso, poco a poco Honduras emparejaba el trámite intentando ir al frente, Alberth Ellis estuvo cerca al 35, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Honduras intentaba adelantar lineas sabiendo que en casa no podía fallar, Costa Rica parecía esperar atrás y Keylor Navas cumplía en el arco, finalmente el gol no llegó a ningún arco.

Con este empate tanto Honduras como Costa Rica sumaron su tercera unidad rezagándose en la pelea. En actividad de la jornada 5, el domingo, los Catrachos visitarán a México y los Ticos recibirán a El Salvador. Honduras 0-0 Costa Rica.

