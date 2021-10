Finlandia vs Ucrania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Buen partido tendremos este sábado 9 de octubre siguiendo con la jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Finlandia busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los acerque al objetivo, pero recibirán a Ucrania que saldrá decidido a salir con vida del Olímpico de Helsinki.

Hora y Canal Finlandia vs Ucrania

Sede: Estadio Olímpico de Helsinki, Helsinki, Finlandia

Hora: 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Finlandia vs Ucrania en VIVO

La selección de Finlandia ha tenido una eliminatoria buena en términos generales manteniéndose en carrera por el repechaje, pero saben que no hay margen de error. Después de 4 duelos suman una victoria, par de empates y han sido vencidos en un solo partido.

Los Finlandeses vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a Francia siendo superados 2-0, esto el pasado 7 de septiembre.

Por su parte, Ucrania ha tenido una actuación muy irregular y sus números son muestra clara de eso al sumar 5 empates en igual número de partidos, sin triunfos ni derrotas.

Los Ucranianos lograron un gran empate en su último duelo eliminatoria en la jornada 5 el pasado 4 de septiembre igualando 1-1 ante Francia, unos días después igualaron también 1-1 ante la República Checa en un amistoso.

Tanto Finlandia como Ucrania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones se juegan mucho este sábado, el ganador saldrá muy fortalecido rumbo a la clasificación; en el Grupo D encontramos a los Finlandeses como terceros con 5 puntos, mientras los Ucranianos son segundos también con 5 unidades pero un duelo más. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Finlandia vs Ucrania.

Finlandia vs Ucrania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Eliminatorias UEFA 2022

Last modified: octubre 8, 2021

Etiquetas: Canal Finlandia vs Ucrania