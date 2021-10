Suecia vs Kosovo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Abrimos las emociones de este sábado 9 de octubre en la jornada 7 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Suecia busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que los mantenga en la pelea, pero recibirán a Kosovo que saldrá sin mucho que perder por la campanada en el Friends Arena.

Hora y Canal Suecia vs Kosovo

Sede: Friends Arena, Estocolmo, Suecia

Hora: 6:00 pm de Estocolmo. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Suecia vs Kosovo en VIVO

La selección de Suecia ha cumplido con un buen papel en estas eliminatorias donde ha disputado 4 partidos con saldo de 3 victorias y han caído derrotados en una ocasión, por lo que en casa es vital ganar para seguir en la lucha por el boleto directo.

Los Suecos vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada, el 8 de septiembre, cayendo 2-1 en su visita a Grecia.

Por su parte, Kosovo ha demostrado cosas interesantes, claramente el boleto al Mundial no es objetivo pero cada duelo es aprovechado al máximo. Ellos suman un triunfo, un empate y 3 descalabros.

Los Dardarios vienen de caer derrotados en la jornada pasada, el 8 de septiembre, siendo superados 0-2 por España, aunque mostrándose competitivos.

Tanto Suecia como Kosovo saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a conseguir la victoria que les permita ganar en confianza, aunque los Suecos son amplios favoritos para ganar, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Suecia vs Kosovo.

