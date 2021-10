Dallas Cowboys vs NY Giants EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2021

NFL

Buena batalla de la NFC Este tendremos este domingo cuando los Cowboys reciben a los Giants. Es una serie que Dallas ha dominado últimamente con siete victorias en los últimos ocho enfrentamientos. La única derrota llegó la temporada pasada cuando los Giants vencieron a los Cowboys 23-19 en el MetLife Stadium en la final de la Semana 17. Esto ocurrió casi tres meses después de que Dallas superó a New York 37-34 en un juego de la Semana 5 en el que el mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, se fracturó el tobillo, poniendo fin a su temporada. Andy Dalton terminó terminando el juego y comenzando el otro en enero.

Esta temporada, los Giants (1-3) ya no están sin victorias después de vencer a los Saints en Nueva Orleans 27-21 en tiempo extra la semana pasada. Daniel Jones lanzó para 402 yardas y dos touchdowns, lo cual es impresionante, pero se ve aún mejor considerando que los receptores abiertos Sterling Shepard y Darius Slayton no jugaron debido a lesiones en el tendón de la corva. Los principales receptores de Jones contra los Saints fueron Kenny Golladay y Kadarius Toney, quienes tuvieron seis recepciones cada uno. Saquon Barkley también mostró algo de su antigua forma, representando 130 yardas desde la línea de golpeo y dos touchdowns en la victoria, que vio a Nueva York remontarse de 11 en contra en el último cuarto para enviar el juego a tiempo extra y luego ganarlo haciendo marchar la pelota. por el campo en la primera posesión.

Mientras tanto, Dallas se movió a 3-1 después de derrotar a Carolina 36-28 en casa. El juego terrestre siguió siendo contundente, ya que Ezekiel Elliott y Tony Pollard se combinaron para más de 200 yardas terrestres. Prescott no tuvo que lanzar una tonelada, ya que intentó solo 22 pases, pero aún así terminó con cuatro touchdowns. La defensiva de los Cowboys sigue siendo un problema, pero no importará mientras la ofensiva continúe sumando puntos y dominando el tiempo de posesión.

Hora y Canal Cowboys vs Giants

Inicio: domingo 10 de octubre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Cowboys -7

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Intangibles

Este es el segundo partido consecutivo como visitante de los Giants y el tercero en las últimas cuatro semanas, por lo que el cansancio podría convertirse en un problema para el equipo golpeado. No creo que un equipo 1-3 pueda darse el lujo de mirar hacia adelante a otro juego, pero Nueva York tiene a los Rams en casa el próximo domingo. El problema más urgente es un informe de lesiones que enumeró a 11 jugadores en un momento de esta semana. Las lesiones no son todas graves, pero esta lista está lejos de estar en plena forma, lo cual es una preocupación considerando que no tenía mucha profundidad en primer lugar.

Mientras tanto, los Cowboys están jugando un tercer partido consecutivo en casa, lo cual es algo raro en la NFL. Dallas saldrá como visitantes y se dirigirá a Nueva Inglaterra el próximo domingo, pero este es un juego divisional contra un rival de toda la vida, por lo que la concentración no debería ser un problema. Los Cowboys están mucho más saludables en este momento, pero será interesante ver si hay algo de resaca por el lanzamiento de esta semana de la selección de segunda ronda de 2016 y ex apoyador titular Jaylon Smith.

Smith no tenía mucho tiempo de juego en el esquema del nuevo coordinador defensivo Dan Quinn debido a las incorporaciones del recluta de primera ronda Micah Parsons y el agente libre Keanu Neal, por lo que Dallas decidió cortar los lazos con él el martes. Pero Smith fue una gran parte de este equipo durante las últimas temporadas y su ausencia ejercerá más presión sobre los suplentes Jabril Cox, una selección de cuarta ronda este año, y Luke Gifford, un profesional de tercer año que ha jugado en 17 partidos. Recuerde, a pesar del éxito inicial de los Cowboys, la defensiva ocupa el puesto 27 en general (396,3 ypg) y es penúltima contra el pase (315,3 ypg).

2.- Corre, corre, huye

Dallas tiene una gran fórmula que mantiene el balón en sus manos y no permite que los oponentes se aprovechen de su defensa porosa antes mencionada. Los Cowboys están 11º en la liga con un promedio de 31:13 minutos en tiempo de posesión. Los Gigantes están en el puesto 24 en tiempo defensivo promedio de posesión con poco más de 32 minutos por partido. Esto no puede suceder si el equipo visitante espera lograr la sorpresa.

Elliott y Pollard están encontrando enormes agujeros por los que correr mientras Dallas lidera la NFL con 5.3 yardas por acarreo. Un juego de carrera eficaz también hace que Prescott sea mucho más peligroso en el bolsillo. Alvin Kamara y Melvin Gordon III lograron cruzar la marca de las 100 yardas en el suelo contra los Giants a principios de esta temporada. A menos que el coordinador ofensivo Kellen Moore cambie las cosas, Elliott o Pollard podrían hacer lo mismo el domingo por la tarde. ¿Quién sabe? Quizás ambos lleguen allí, ya que los Cowboys están promediando 166 yardas terrestres por juego, que es el segundo en la NFL.

3.- Daniel Jones

El asediado mariscal de campo titular de los Giants viene de su mejor juego de la temporada, completando el 70 por ciento de sus pases para 402 yardas y dos touchdowns en la victoria de regreso en Nueva Orleans. Jones lanzó su primera intercepción de la temporada, pero en general ha hecho un gran trabajo manteniendo bajas las pérdidas de balón con solo un balón perdido hasta ahora. También es un factor en el juego terrestre, aunque Jones solo tuvo cuatro acarreos la semana pasada. En dos juegos contra Dallas la temporada pasada, totalizó solo 10 yardas terrestres en 11 acarreos, por lo que los Cowboys hicieron un buen trabajo al limitarlo en ese sentido.

Cada mariscal de campo que se ha enfrentado a Dallas esta temporada ha lanzado más de 300 yardas, aunque parte de esa producción llegó en tiempo de basura. La semana pasada, Sam Darnold totalizó cuatro touchdowns (dos pases, dos por tierra), pero también tuvo dos intercepciones y fue capturado cinco veces en un juego que Carolina estuvo 36-14 a principios del último cuarto. Trevon Diggs tuvo las dos selecciones y tiene al menos una en cada juego esta temporada.

Dallas Cowboys vs NY Giants en VIVO

Los Giants son un equipo de fútbol golpeado que está luchando por detener la carrera y no tiene el mismo nivel de potencia ofensiva que su oponente. Esa es una receta horrible para la competencia del domingo contra un equipo que se está comprometiendo con la carrera sabiendo que pueden lanzar a un grupo de armas cuando lo necesitan. La única esperanza de los Giants es que la mejora continua de Barkley les permite controlar el reloj y dictar el tempo. Barkley se verá bien nuevamente, pero no importará ya que los Cowboys obtienen otra victoria en la división.

Predicción: Cowboys 28, Giants 20

