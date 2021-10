Tyson Fury vs Deontey Wilder EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea 3 Box 2021

Box

En lo que originalmente se consideró como una tercera pelea gratuita debido a una obligación contractual, rápidamente se convirtió en una pelea imperdible cuando el campeón lineal y de peso pesado del CMB, Tyson Fury, se mida con Deontay Wilder en la trilogía de pago por evento del sábado 9 de octubre.

Hora y Canal Fury vs Wilder

Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de Centroamérica. 9:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: FOX PPV en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Tyson Fury vs Deontey Wilder en VIVO

La sorpresiva derrota del ex campeón unificado Anthony Joshua ante Oleksandr Usyk hace dos semanas puso patas arriba el futuro inmediato de la división de los pesados, lo que solo se sumó a las apuestas de una tercera pelea Fury-Wilder, unos 20 meses después de que Fury venciera un nocaut técnico en el séptimo round en su revancha.

El ganador de esta inesperada tercera pelea, que tiene lugar dentro de T-Mobile Arena en Las Vegas, podría encontrarse a sí mismo como el peleador poderoso en la división como la cara récord de peso pesado desde un punto de vista comercial. La buena noticia para los fanáticos es que se espera acción independientemente de cómo se desarrolle todo, ya que ambos han expresado abiertamente su disgusto el uno por el otro mientras Wilder (42-1-1, 41 KOs) busca venganza por las acusaciones infundadas que hizo contra Fury (30-0-1, 21 KOs) por hacer trampa en 2020.

Aunque Wilder, de 35 años, anotó un par de caídas durante su controvertido empate dividido en 2018, ha perdido la mayoría de los 19 rounds entre los dos en la serie. Sin embargo, eso no ha disminuido su confianza, incluso después de ser noqueado por primera vez en su revancha cuando el ahora despedido entrenador asistente Mark Breland tiró la toalla para salvar a Wilder de una paliza unilateral.

“Definitivamente va a ser una guerra, pero no creo que [Fury] pueda estar cara a cara conmigo”, dijo Wilder el jueves. “Incluso en mi peor día, en la condición en la que estaba, no pudo sacarme de allí. Terminé la pelea de pie. Un entrenador desleal tiró la toalla cuando le había dicho durante muchos años antes para nunca tirar una toalla. No le arrojas una toalla a un guerrero, a un rey como yo. Lo dejas luchar hasta el final porque yo tengo el empate “.

Fury, de 33 años, ingresa como el legítimo favorito en las apuestas después de prepararse para la revancha y agregar al SugarHill Steward de base ofensiva como nuevo entrenador en jefe. El cambio llevó a Fury a evitar su estilo de boxeo hábil y defensivo desde su primer encuentro para llevar la pelea directamente a Wilder desde la campana de apertura.

Fury no solo expuso la incapacidad de Wilder para luchar yendo hacia atrás, sino que ganó una ventaja psicológica significativa al enfrentarse al golpeador más grande mientras usaba su ventaja de tamaño y peso para inclinarse sobre su enemigo herido.

Wilder sigue siendo un perdedor en vivo debido a su poder de golpe, pero también debido a los cambios positivos que hizo durante el descanso de casi dos años entre peleas. Wilder recalibró el equipo que lo rodeaba, agregando nuevos entrenadores Malik Scott y Don House. También publicó varios videos del campo de entrenamiento que muestran su nuevo compromiso con los golpes al cuerpo.

Queda por ver si eso significa que Wilder será efectivo o no. Fury no está convencido de que nada nuevo sobre Wilder influya en los resultados.

“Puedes ir a la universidad y obtener una maestría en casi dos años, así que para un boxeador, eso es muy fácil de hacer”, dijo Fury durante la conferencia de prensa final del miércoles. “Pero no importa lo que haga Deontay Wilder, todavía voy a dejarlo fuera de combate … [en] tiempo rápido, rápido. Como dice mi entrenador SugarHill, simplemente golpeamos y terminamos de una vez”.

Wilder se ha aferrado a su afirmación de que todos, desde Fury hasta el árbitro, la comisión de Nevada e incluso los miembros de su propio equipo contribuyeron a una conspiración destinada a derribarlo durante su revancha. Y a pesar de que culpó al disfraz de 40 libras que usó en el ring esa noche por debilitarlo durante la pelea, también planea una entrada tan elaborada para el sábado por la noche.

Es una yuxtaposición salvaje para la vista. Sin embargo, está claro que Wilder no está preocupado por lo que sus comentarios han hecho por su reputación pública, lo que hace que incluso un psicólogo de sillón se dé cuenta de que todo es parte de lo que lo impulsa a ser lo mejor.

“No tengo nada que probar”, dijo Wilder. “Estoy en un gran lugar, un gran estado de ánimo y siempre lo he estado. Tengo un montón de gente fantástica a mi alrededor que me ha estado cubriendo todo este tiempo. No hay nada que probar en absoluto. Esto aquí es la redención , represalias y represalias; todo lo anterior “.

Fury, sin embargo, ha atribuido todas las peculiaridades de Wilder a ser un signo de debilidad.

“Simplemente te muestra que estoy viviendo en la mente de Wilder sin pagar renta, todo el tiempo, dos años”, dijo Fury. “Cada vez que se mira en el espejo, ve a Tyson Fury. Cada vez que se acuesta antes de cerrar los ojos por la noche, ve al ‘Rey Gitano’. Y cuando se despierta y piensa en ello por la mañana, piensa en Tyson Fury. Debe ser una locura estar obsesionado con un hombre como yo, gran parte de su vida. Es una locura “.

En lo que respecta a la desventaja de cómo se desarrollará la tercera pelea, la buena noticia para Wilder es que está en juego la misma ecuación que siempre ha estado allí a lo largo de su carrera.

“Mi cita favorita es que estos muchachos tienen que ser perfectos durante 12 rondas. Yo solo tengo que ser perfecto durante dos segundos”, dijo Wilder. “Soy uno de los peleadores más peligrosos, si no el más peligroso, en el deporte de la historia del boxeo con mi poder de nocaut y no disminuye. Va desde el primer [asalto] hasta el 12 y eso es lo que me hace muy peligroso “.

La cartelera es tan profunda como se pone en el nivel de PPV con cada pelea con un nivel de interés y cada una tiene lugar en la división de peso pesado. El cubano Frank Sánchez se enfrentará a Efe Ajagba en el evento coestelar entre un par de prospectos en ascenso. Adam Kowancki busca vengarse de Robert Helenius después de que Helenius anotara un impactante nocaut en marzo de 2020. Y el principal prospecto estadounidense Jared “Big Baby” Anderson se enfrenta al veterano Vladimir Tereshkin para comenzar.

Pero eso no es todo lo que necesitas saber sobre este fin de semana. Las preliminares presentan a otro golpeador pesado que regresa al ring cuando Edgar Berlanga entra en un enfrentamiento de peso súper mediano con Marcelo Esteban Coceres. Berlanga empató el récord de todos los tiempos para comenzar una carrera con 16 nocauts consecutivos en el primer asalto. Esa racha terminó en abril cuando se ganó una decisión contra Demond Nicholson, pero busca reiniciar esa racha el sábado por la noche.

Pronóstico Fury vs Wilder 3

Esto tiene todos los ingredientes para ser un tiroteo mientras dure. Aunque los motivos externos de Fury fueron cuestionados antes de su revancha de 2020 cuando anunció audazmente que iba por el nocaut, su predicción demostró ser buena dada su actuación, que incluyó una notable falta de resistencia de Wilder conmocionado.

Fury ha predicho otra parada anticipada y hay muchas razones para creer que es posible y que sigue siendo su mejor estrategia. Aunque todos, desde los críticos hasta el propio Fury, deberían esperar un Wilder mejorado sin nada que perder cuando ingrese a su última oportunidad de redención, la mejor manera de vencer a un matón sigue siendo hacerle frente.

No hace falta decir que Fury necesitará equilibrar su agresión inteligentemente sin rayar en ser imprudente. Un error puede ser demasiado contra un enemigo tan peligroso. Sin embargo, la combinación única de tamaño, velocidad y elusividad de Fury debería ser suficiente para lograrlo.

Lo que sea que le quede a Wilder, será el más peligroso al principio.

A diferencia de su reinado del título, que a menudo se enfrentaba a enemigos más pequeños ni remotamente tan hábiles como Fury, Wilder a menudo ha confiado en esperar a que sus oponentes se cansen lo suficiente para cometer un error crucial y abrir ángulos para que su gran poder termine la pelea. Wilder simplemente no tiene ese lujo contra esta versión de Fury y necesitará canalizar la agresión que mostró en su revancha de 2017 con Bermane Stiverne esencialmente yendo a por todas con la esperanza de crear un tiroteo.

No se sorprenda si Fury es recortado o incluso derribado en su camino hacia la victoria en esta tercera pelea. Solo prepárate para que se levante, nuevamente, antes de usar su astucia y técnica para terminar el trabajo en el capítulo más violento y emocionante de su rivalidad.

Pick: Fury por KO5

