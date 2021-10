Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 5 NFL 2021

NFL

“Monday Night Football” presenta un enfrentamiento entre las dos franquicias de la NFL con lazos de Baltimore con los Ravens como anfitriones de los Colts. Estos dos equipos jugaron en Indianápolis el año pasado y Baltimore se llevó la victoria como visitante por 24-10. Lamar Jackson corrió para un touchdown de nueve yardas a principios del último cuarto para poner fin a la competencia. Este es el segundo juego MNF de la temporada de los Ravens después de perder ante los Raiders en Las Vegas en una emocionante competencia de 33-27 Semana 1 que requirió tiempo extra para decidir. La última aparición de los Colts el lunes por la noche fue en diciembre de 2019 cuando cayeron 34-7 ante los Saints en Nueva Orleans.

Indianapolis (1-3) ya no está sin victorias después de que los Colts vencieron a los Dolphins en Miami 27-17 la semana pasada. Jonathan Taylor corrió para 103 yardas y Carson Wentz tuvo dos pases de touchdown por el aire mientras jugaba con dos tobillos torcidos. Ambos strikes anotadores fueron para el ala cerrada suplente Mo Alie-Cox. La defensiva de los Colts forzó dos pérdidas de balón y mantuvo a los Dolphins a 203 yardas. Fue un desempeño sólido después de dos pérdidas consecutivas de un solo dígito.

Los Ravens se movieron a 3-1 después de una victoria por 23-7 en Denver sobre los Broncos. El siempre cambiante backfield de Baltimore vio a Latavius ​​Murray liderar el camino con 59 yardas terrestres y un touchdown. Ty’Son Williams, quien es el corredor líder entre los corredores, estuvo inactivo mientras Le’Veon Bell fue elevado del equipo de práctica. Logró solo 11 yardas en cuatro acarreos y cero recepciones en un objetivo. Jackson, el líder corredor del equipo, no tuvo que hacer tanto con sus piernas contra la defensiva de Denver; en cambio, lanzó 316 yardas con un touchdown en la victoria.

Hora y Canal Ravens vs Colts

Kickoff: Lunes 11 de octubre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Ravens -7

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Intangibles

Es el tercer partido consecutivo como visitante para los Colts, que ya han viajado a Tennessee y Miami en las últimas semanas. Por supuesto, Indy viene de una victoria, por lo que deben sentirse bien y deben seguir ganando para mantenerse al día con los Titans. La semana que viene, los Colts reciben a los Texans, por lo que no hay un factor de anticipación aquí. Baltimore comienza una racha de juegos muy amistosa con los siguientes cuatro en casa (Chargers, Bengals, Vikings a continuación). Después de jugar tres de los primeros cuatro en la carretera y comenzar 3-1, esta es una buena recompensa por sobrevivir a eso.

2.- Ty’Son y los veterinarios

Los Ravens son terceros en la NFL con 164.5 yardas terrestres por juego. El problema ha sido encontrar un corredor confiable, ya que la semana pasada fue la primera vez que Jackson no fue el principal corredor. Baltimore ya ha sacado a Williams, Murray, Bell, Trenton Cannon y Devonta Freeman en su backfield como resultado de perder a J.K. Dobbins, Gus Edwards y Justice Hill por lesiones que terminaron la temporada antes de la Semana 1. Williams ha sido el único portador de pelota efectivo (6.1 ypc), pero ni siquiera estuvo activo la semana pasada contra Denver. Cannon tampoco está en el equipo. Quien esté en el backfield el lunes se enfrentará a una defensiva de los Colts que ha hecho un trabajo decente contra la carrera, especialmente considerando a quién ya se ha enfrentado.

En general, Indianápolis ocupa el puesto 15 en la NFL en defensa terrestre con 114 yardas por juego permitidas. Sin embargo, Derrick Henry (113 yardas en la Semana 3) y Chris Carson (91 en la Semana 1) son responsables de casi la mitad del daño (456 yardas). La semana pasada, los Colts limitaron a Miami a 35 yardas en 16 acarreos. Una cosa a tener en cuenta es qué tan activos están los corredores de Baltimore en el juego aéreo, ya que Carson, Henry y Darrell Henderson Jr. de los Rams registraron tres recepciones fuera del backfield en sus juegos contra Indy.

3.- Protegiendo a Wentz

Wentz ya ha sido capturado 10 veces, ya se lesionó ambos tobillos y se enfrentará a una defensa que ha tenido ocho jugadores diferentes recogiendo una captura y ha registrado un total de 10 en cuatro juegos. Se suponía que la línea ofensiva de Indianápolis sería una fortaleza para el equipo y algo que ayudaría a Wentz a cambiar las cosas, pero las lesiones y la falta de química entre la línea y su nuevo mariscal de campo han producido un comienzo difícil para esta asociación. Si la línea no puede mantener limpio a Wentz en el bolsillo, podría provocar el mismo tipo de errores autoinfligidos (balones sueltos e intercepciones) que lo atormentaron durante su estadía en Filadelfia.

La protección del pase es aún más importante ya que la movilidad de Wentz se ve afectada por sus tobillos débiles. Pero si Wentz tiene tiempo para lanzar, podría haber jugadas por hacer con Baltimore permitiendo 273 yardas aéreas por juego (25 en la NFL), ya que las lesiones han impactado en la secundaria de los Ravens, particularmente la ausencia del esquinero Marcus Peters (ligamento cruzado anterior desgarrado).

Baltimore Ravens vs Indianapolis Colts en VIVO

No hay muchas ventajas para el equipo visitante en este enfrentamiento, aparte de que los Colts hayan ganado algo de confianza tras su primera victoria de la temporada. Tiendo a pensar más en eso, ya que la ofensiva de Miami fue tan mala que no había posibilidad de que los Dolphins ganaran ese juego. Baltimore, mientras tanto, sobrevivió a un difícil tramo inicial y ahora tiene un largo tramo de comida casera. No hay forma de que los Ravens pierdan en casa el lunes por la noche.

Predicción: Ravens 27, Colts 14

Last modified: octubre 10, 2021

Etiquetas: Baltimore Ravens