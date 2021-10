Napoli vs Torino EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Serie A 2021-22

Serie A

Partido muy atractivo tendremos este domingo 17 de octubre siguiendo con la jornada 8 de la Serie A 2021-2022 en Italia, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en lo más alto de la tabla, pero tendrán que recibir a un Torino que saldrá decidido a dar la campanada en el Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Torino

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Napoli vs Torino en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una campaña espectacular marcando el ritmo de la competencia al ganar los 7 partidos que han disputado, por lo que estando en casa intentarán seguir con esa gran inercia.

Gli Azzurri viene de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron a la Fiorentina logrando doblegarlos 1-2 con goles del Chucky Lozano y Amir Rrahmani.

Por su parte, el Torino ha tenido un buen torneo en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona baja, pero saben que no pueden aflojar. Ellos suman par de triunfos, par de empates y han perdido en 3 choques.

El Toro viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron a la Juventus en un duelo que parecía empatarían, pero a 4 minutos del final les anotaron el 0-1 final.

Tanto el Napoli como el Torino saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza y seguir luchando por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri como líder con 21 puntos, mientras que el Toro es onceavo con 8 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Torino.

