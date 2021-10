Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Gran partido tendremos este domingo 24 de octubre con El Clásico de la Liga Española 2021-2022 donde el Barcelona buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita demostrar que están para pelear por el título, sin embargo tendrán que recibir a un Real Madrid que parece llegar en mejor momento listos para llevarse el botín completo del Estadio Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona ha tenido una campaña algo irregular para sus expectativas ya que en 8 duelos suman 4 victorias, 3 empates y han sido vencidos en una sola ocasión. En la jornada pasada vencieron 3-1 al Valencia.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde no convencieron del todo, pero lograron vencer 1-0 al Dinamo Kiev con solitaria anotación de Gerard Piqué.

Por su parte, el Real Madrid ha cumplido con un arranque bueno “a secas” ya que tampoco ha convencido del todo. En su último duelo cayeron 2-1 ante el Espanyol hace un par de semanas, ya que en la jornada pasada no tuvieron actividad. En 8 duelos suman 5 triunfos, par de empates y un descalabro.

Los Merengues también tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde no tuvieron piedad al aplastar 0-5 al Shakhtar con doblete de Vinicius y goles de Rodrygo y Karim Benzema, así como un autogol.

Tanto el Barcelona como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en carrera por el título; en la tabla general encontramos a los Blaugranas en la séptima posición con 15 puntos, mientras que los Merengues son terceros con 17 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 10 de abril en la campaña pasada en el Alfredo Di Stéfano. En aquel choque los Merengues se llevaron el triunfo 2-1 con anotaciones de Karim Benzema y Toni Kroos.

Hora y Canal Barcelona vs Real Madrid

El juego entre Barcelona vs Real Madrid se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y a las 10:15 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:15 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:15 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 10:15 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:15 am

La transmisión del partido Real Madrid vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar Partidazo en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Real Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán a ganar, no hay margen de error en la pelea por el título. En los pronósticos los Merengues son considerados ligeros favoritos por llegar en mejor momento y formar, sin embargo los Blaugranas están en casa y van por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Real Madrid.

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga Española 2021-22

Last modified: octubre 23, 2021

Etiquetas: Barcelona