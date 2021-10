Tampa Bay Bucs vs Chicago Bears EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 7 NFL 2021

NFL

Por segunda temporada consecutiva, los ex rivales de la división se enfrentarán cuando los Chicago Bears visiten a los Tampa Bay Buccaneers. En un momento parte de la antigua NFC Central, estos equipos se enfrentaron al menos una vez entre 1977 y 2001. Los Bears dominaron ese tramo (33-15), pero eso también se remonta a cuando los Buccaneers estaban en su infancia como una franquicia de la NFL. Mucho ha cambiado desde entonces.

Esta temporada, Tampa Bay es el campeón defensor del Super Bowl, ha ganado tres en fila y entra a este juego empatado con el segundo mejor récord de la liga (5-1). Chicago tiene marca de 3-3 después de otra dura derrota ante su archirrival Green Bay la semana pasada.

Y no es que Tom Brady o los Bucs necesiten motivación, pero está el asunto de que perdieron ante los Bears la temporada pasada cuando los dos equipos jugaron en Soldier Field. En ese juego, la defensiva de Chicago acosó a Brady durante toda la noche y lo capturó tres veces, pero lo que la gente recuerda más es cómo el futuro miembro del Salón de la Fama tuvo una especie de lapsus de memoria en el momento más inoportuno. No crees que Brady se haya olvidado de eso, ¿verdad?

Hora y Canal Bucs vs Bears

Inicio: domingo 24 de octubre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Tampa Bay -12.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Fields vs Brady

Justin Fields tenía solo un año cuando Tom Brady era novato en New England. Veintiún años después, los dos estarán al margen opuesto. ¿Qué más se puede decir de Brady que no se haya dicho ya? Hay múltiples razones por las que muchos lo consideran el G.O.A.T. de la NFL. Además de todos los récords de su carrera que ya tiene, actualmente lidera la liga en yardas por pase (2,064) y pases completos (183) y solo está detrás de Patrick Mahomes en pases de touchdown (17). ¿Es posible que el jugador de 44 años pueda ganar otro trofeo de MVP?

Brady sigue demostrando que para él, la edad no significa nada. Los fanáticos de Chicago ya están entusiasmados con Fields, pero solo tiene cuatro aperturas en su haber. Brady ha comenzado 305 juegos solo en la temporada regular. Es ridículo comparar a los dos en este momento, aunque los fanáticos de los Bears solo pueden esperar que la carrera de Fields se convierta en algo parecido a lo que Brady ha logrado (y continúa haciendo).

Como era de esperar, Fields ha soportado su parte de dolores de crecimiento. Pero la undécima selección general en el draft de este año también mostró su inmenso potencial y parece sentirse más cómodo con cada inicio. Está completando el 53.5 por ciento de sus pases y todavía tiene más intercepciones (tres) que touchdowns (dos), pero el talento del brazo es obvio para no decir nada sobre su atletismo (102 yardas terrestres, TD). La toma de decisiones deberá mejorar, lo que debería jugar a medida que se familiarice con la ofensiva y qué esperar de las defensas de la NFL, pero la línea ofensiva también debe hacer un mejor trabajo para protegerlo. Incluso con toda su movilidad y velocidad, Fields ya ha sido capturado 18 veces, lo que lo empata en el segundo lugar de la liga.

Fields recibe otra dura prueba el domingo contra una defensa de calibre de campeonato. Por muy bueno que sea Brady, no puede hacerlo solo, y su fuerte elenco de apoyo (el ala cerrada Rob Gronkowski permanece fuera con las costillas fracturadas y Antonio Brown no jugará el domingo debido a una lesión en el tobillo) es una de las razones por las que sigue teniendo éxito. Entonces, si bien los Bears ciertamente necesitan que Fields continúe desarrollándose y mejorando, esta también es una oportunidad de oro para su elenco de apoyo, en ambos lados del balón, para dar un paso al frente y recordar a todos que el fútbol es un deporte de equipo.

2.- La defensa podría decidir este juego

Hablando de defensas, las de Chicago ciertamente podrían dejar su huella en este juego. Los Bears están empatados en el liderato de la NFL en capturas (21), pero aún no pudieron hacer suficientes paradas para vencer a Aaron Rodgers y Green Bay la semana pasada. En general, Chicago está en el top 10 de la liga en total (330.8 ypg), anotando (20.7 ppp) y defensiva de pases (218.7 ypg). Es la defensa terrestre (112,2 ypg, 14º) la que se ha deslizado un poco. La semana pasada, los Packers lograron 154 por tierra, promediando cinco yardas por acarreo.

Tampa Bay no está ganando mucha tracción en el suelo (85.3 ypg), pero los Buccaneers no lo han necesitado con Brady y el juego aéreo haciendo clic. Los campeones defensores son terceros en general tanto en yardas (426) como en puntos (32.5) por juego. La carrera de pases de los Bears tendrá que ser efectiva para tratar de sacar a Brady del ritmo o, de lo contrario, la carga recae en los chicos de cobertura.

Pero el D de Chicago no tiene toda la fuerza para empezar y podría estar aún más falto de personal el domingo. Robert Quinn, quien está empatado en el quinto lugar en la liga con 5.5 capturas, está en la lista de Reserva / COVID-19 y puede que no sea despejado a tiempo para jugar. El ala defensiva Akiem Hicks (1.5 capturas) continúa afectado por una lesión en la ingle, y el apoyador externo Khalil Mack (cuarto en la NFL con 6.0 capturas) está jugando con un problema en el pie. Ambos son cuestionables para el domingo, junto con el ala defensiva Bilal Nichols (rodilla), el apoyador Caleb Johnson (rodilla) y el back defensivo Duke Shelley (tobillo). El safety Tashaun Gipson Sr. (cadera) ha sido descartado.

Y aunque la protección de pase ha sido un problema para los Bears durante toda la temporada (se permiten 22 capturas, el máximo de la liga), Brady se ha mantenido relativamente erguido por su línea ofensiva (y su tendencia a deshacerse del balón rápidamente). Tampa Bay ha entregado solo nueve capturas en seis juegos.

La defensiva de los Buccaneers definitivamente espera la oportunidad de enfrentar a un mariscal de campo novato y poner sus manos en Fields. Tampa Bay es el número uno en la liga contra la carrera (54.8 ypg), pero usted sabe que el entrenador en jefe de Chicago, Matt Nagy, tampoco puede esperar que Fields lo haga en cada jugada. Los Bucs han registrado 12 capturas (octava) y siete intercepciones (quinta), pero también tienen algunas lesiones en ese lado del balón. El apoyador Lavonte David se perderá un segundo juego consecutivo debido a una lesión en el tobillo y Jason Pierre-Paul, quien está curando dolencias en el hombro y la mano, está catalogado como cuestionable. Tampa Bay ya ha lidiado con varias lesiones en la secundaria y mientras Antoine Winfield Jr. (conmoción cerebral) está listo para regresar, se espera que Richard Sherman, recientemente firmado, se pierda algunos juegos luego de sufrir una lesión en el tendón de la corva en su debut la semana pasada.

3.- Una revancha del año pasado

Hay algo de familiaridad aquí ya que estos equipos jugaron en Soldier Field en la semana 5 la temporada pasada. Chicago ganó el enfrentamiento “Thursday Night Football” 20-19. Hubo varios momentos memorables, incluido Mack dándole al entonces novato tackle derecho Tristan Wirfs un lanzamiento de cadera después de capturar a Brady, pero lo que todos recuerdan es cuando el QB de los Buccaneers olvidó lo que estaba mientras intentaba orquestar otro impulso para ganar el juego. Obviamente, Brady se recuperó de ese raro error mental (mientras que los Bears terminaron 4-7 después de ese juego antes de perder ante Nueva Orleans en la Ronda de Comodines), pero aún tendrá la oportunidad de recuperarse el domingo. Nick Foles, quien superó al equipo de Brady (nuevamente) en octubre pasado, estará observando desde la banca como el tercer mariscal de campo mientras hace su parte para ayudar a Fields a descubrir cómo atacar a la defensiva de Tampa Bay.

Tampa Bay Bucs vs Chicago Bears en VIVO

Fields ha ganado dos de las primeras cuatro aperturas de su carrera, mientras que Brady ha ganado 235 juegos solo en la temporada regular. Chicago tiene una ventaja dominante en la serie de todos los tiempos con Tampa Bay, pero todo lo que realmente importa es el aquí y el ahora. Los Buccaneers son los campeones defensores del Super Bowl y trajeron a todos los titulares esta temporada para intentar repetir. Hasta ahora, todo va bien, ya que Tampa Bay tiene marca de 5-1 y los Bears tienen marca de 3-3. En este caso, los registros no mienten. Chicago es capaz de derrotar a los Bucs en casa (ver el año pasado), pero Brady no se ha olvidado de la última vez que estos equipos se enfrentaron, y esta vez está en casa. Sabes que no olvidará lo que es el domingo, pero tampoco importará.

Predicción: Buccaneers 31, Bears 17

Last modified: octubre 23, 2021

Etiquetas: Bucs vs Bears