[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Tigres 1-0 Torneo Apertura 2021

El América siguió con su impresionante paso logrando vencer 1-0 a los Tigres en la jornada 15 del Torneo Apertura 2021 en el Azteca.

El partido arrancó con ligero dominio del América que intentaba tomar las riendas, a los 14 minutos Reyes sacó un centro que Sebastián Córdova perdonó de cabeza, tras eso Tigres reaccionó, a 24 André-Pierre Gignac sacó remate apenas desviado, 2 minutos después Javier Aquino saco bombazo que Ochoa desvió , las Águilas tenía la pelota pero ya no generaban, al 42 el Diente López mandó un centro que Gignac remató de gran manera pero Ochoa volvía a salvar, así terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Diente López sacó bombazo que Ochoa salvó de manera espectacular, apenas 3 minutos después Miguel Layún mando un centro preciso que Henry Martín no perdono para el 1-0, tras eso el choque se mantenía cerrado, sin oportunidades en las áreas, Piojo Herrera y los Tigres arriesgaron metiendo todo su arsenal ofensivo, sin embargo el empate ya no llegó.

Con esta victoria el América arribó a 34 puntos amarrando la cima general del torneo, mientras que Tigres quedó tercero con 22 unidades. En actividad de la jornada 16 de las Liga MX, la UANL recibirá a las Chivas el sábado, mientras las Águilas tendrán acción a media semana en la final de la CONCACAF Champions League donde visitarán al Monterrey el jueves. América 1-0 Tigres.

