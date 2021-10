Manchester City vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido tendremos este sábado 30 de octubre en la jornada 10 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que les permita seguir en la pelea por el liderato, pero tendrán que recibir a un Crystal Palace que intentará dar la sorpresa y salir con vida del Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Crystal Palace

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Crystal Palace en VIVO

El cuadro del Manchester City ha cumplido con una buena campaña hasta ahora. En la jornada pasada doblegaron 1-4 al Brighton para colocarse con 6 victorias, par de empates y apenas han caído en una sola ocasión.

Los Citizens, sin embargo, vienen de un duro golpe a media semana donde quedaron eliminados de la Copa de la Liga inglesa al caer en penales ante el West Ham tras empatar 0-0.

Por su parte, el Crystal Palace ha tenido una campaña algo irregular pero se mantienen fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos suman un triunfo, 6 empates y han perdido en un par de duelos.

Las Águilas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle en un duelo en el que Christian Benteke los puso al frente, aunque finalmente tuvieron que conformarse con el 1-1.

Tanto el Manchester City como el Crystal Palace saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Citizens como terceros con 20 puntos, mientras que las Águilas son quinceavos con 9 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Crystal Palace.

