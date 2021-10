Tottenham vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 30 de octubre en la jornada 10 de la Premier League 2021-2022, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los vuelva a meter en la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Manchester United que no tienen margen de error, necesitan llevarse el botín completo de Londres.

Hora y Canal Tottenham vs Manchester United

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido una campaña irregular con muchos altibajos y una muestra fue la derrota de la jornada pasada cayendo 1-0 en su visita a West Ham, eso los dejó con 5 victorias y 4 descalabros.

Los Spurs lograron una gran victoria a media semana logrando su boleto a los cuartos de final de la Copa de la Liga al vencer 0-1 al Burnely con solitaria anotación de Lucas Moura.

Por su parte, el Manchester United esta viviendo un momento de crisis, hay mucha presión sobre Solskjaer que lleva 4 partidos de liga sin victoria, eso los tiene con 4 triunfos, par de empates y han sido derrotados en 3 duelos, por lo que les urge reaccionar.

Los Red Devils vienen de una durísima derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Liverpool siendo aplastados 0-5 y sufriendo la expulsión de Paul Pogba que no estará este sábado.

Tanto el Tottenham como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Spurs en la sexta posición con 15 puntos, mientras que los Red Devils son séptimos con 14 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Manchester United.

