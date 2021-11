Juventus vs Fiorentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Serie A 2021-22

Serie A

Buen partido tendremos este sábado 6 de noviembre en la jornada 12 de la Serie A 2021-2022, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar un respiro tras el momento difícil que viven, pero recibirán a una Fiorentina que esta motivada lista para sumar en Turín.

Hora y Canal Juventus vs Fiorentina

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Fiorentina en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña realmente decepcionante y una muestra clara fue la derrota de la jornada pasada siendo superados 2-1 por el Hellas Verona, eso los dejó con 4 triunfos, 3 empates y han perdido en 4 choques.

La Vecchia Signora viene de tomar un respiro a media semana al vencer 4-2 al Zenit en la Champions League, con doblete de Paulo Dybala y goles de Federico Chiesa y Álvaro Morata.

Por su parte, la Fiorentina ha tenido una temporada irregular, pero saben que se mantienen en la lucha por competencias europeas. Ellos suman 6 triunfos y 5 descalabros.

La Viola viene de una contundente victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Spezia logrando golearlos 3-0 con hat-trick de Dusan Vlahovic.

Tanto la Juventus como la Fiorentina saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo y con ello pelear por competencias europeas; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la novena posición con 15 puntos, mientras la Viola marcha séptimo con 18 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Fiorentina.

