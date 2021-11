Celta vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este sábado 6 de noviembre en la cabalística jornada 13 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Celta de Vigo busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita tomar un respiro en la lucha por la salvación, pero tendrán que recibir a un Barcelona que llega urgido de ganar en su visita a Balaídos.

Hora y Canal Celta vs Barcelona

Sede: Estadio de Balaídos, Vigo, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:15 am PT / 11:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Celta vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Celta de Vigo ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, aunque fuera del descenso que es su principal objetivo. Después de 12 jornadas suman 3 victorias, par de empates y han caído derrotados en 7 ocasiones.

Los Celestes vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Rayo Vallecano firmando un 0-0.

Por su parte, el Barcelona ha sido una de las decepciones del campeonato peleando en media tabla y les urge reaccionar cuanto antes si no quieren complicarse. En la jornada pasada igualaron 1-1 ante el Alavés para colocarse con 4 triunfos, 4 empates y 3 partidos perdidos.

Los Blaugranas tuvieron actividad a mitad de semana tomando un respiro en la Champions League tras vencer 0-1 al Dinamo en Kiev, con solitaria anotación de Ansu Fati.

Tanto el Celta como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Celestes en la quinceava posición con 11 puntos, mientras que los Blaugranas son novenos con 16 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Barcelona.

