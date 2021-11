Georgia vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Abrimos la actividad de la jornada 9 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022 este jueves 11 de noviembre, cuando Georgia busque aprovechar su condición de local para dar la campanada al recibir a Suecia que saldrá a imponer su jerarquía y quedarse con el botín completo del Adjarabet Arena.

Hora y Canal Georgia vs Suecia

Sede: Batumi Stadium, Batumi, Georgia

Hora: 6:00 pm de Europa. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Georgia vs Suecia en VIVO

La selección de Georgia ha tenido una participación buena en estas eliminatorias mostrándose competitivos y sumando apenas un triunfo, un empate y han caído en 5 duelos, por lo que únicamente buscarán un cierre digno.

Los dirigidos por Willy Sagnol vienen de una gran victoria en la jornada pasada, el 12 de octubre, cuando visitaron a Kosovo logrando doblegarlos 1-2 con goles de Tornike Okriashvili y Zuriko Davitashvili.

Por su parte, Suecia esta teniendo una gran participación que los tiene con todo para firmar su boleto directo al Mundial, pero saben que tendrán un cierre duro donde no hay margen de error. Ellos suman 5 triunfos y un descalabro en 6 partidos.

Los Suecos vienen de un buen triunfo en su partido pasado, el 12 de octubre, cuando superaron 2-0 a Grecia con goles de Emil Forsberg y Alexander Isak.

Tanto Georgia como Suecia saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de ganar en el cierre de las eliminatorias; en el Grupo B encontramos a los locales en penúltimo lugar con 4 puntos, mientras los Suecos son líderes con 15 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Georgia vs Suecia.

