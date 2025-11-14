Georgia vs España EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

España viajará a Georgia sabiendo que una victoria prácticamente le aseguraría su plaza en la fase final del Mundial de 2026, con un partido aún por disputar en el Grupo E.

La Roja lidera el grupo con 12 puntos, tres más que Turquía, mientras que Georgia es tercera con solo 3 unidades, y necesita ganar sus dos últimos compromisos para tener opciones de clasificarse a la repesca.

Los georgianos vencieron a Bulgaria en casa, pero cayeron en sus dos duelos de octubre ante España y Turquía. Ahora enfrentan una misión titánica: vencer a la campeona de Europa y esperar una combinación de resultados que los mantenga con vida.

🇬🇪 GEORGIA

El conjunto dirigido por Willy Sagnol ha mostrado altibajos, aunque su participación en la Eurocopa 2024, donde llegaron hasta octavos de final, dejó buenas sensaciones. Sin embargo, su historial ante España no es alentador: han perdido ocho de los nueve enfrentamientos, con una sola victoria en un amistoso en 2016.

Para este compromiso no contarán con Georges Mikautadze ni Otar Kakabadze, ambos lesionados. Mikautadze, autor de 21 goles con su selección, será una baja muy sensible.

El ataque recaerá en Khvicha Kvaratskhelia, la gran figura del Paris Saint-Germain, acompañado por Kvilitaia y Zivzivadze. En el arco, Giorgi Mamardashvili será clave, mientras que el capitán Guram Kashia podría alcanzar su internacionalidad número 127.

🇪🇸 ESPAÑA

Por su parte, la selección de Luis de la Fuente ha sido implacable en la clasificación: cuatro victorias, 12 puntos y ningún gol en contra. La diferencia de goles de +15 frente al +3 de Turquía deja a España con medio boleto en la mano.

Llega como vigente campeona de Europa, tras conquistar la Eurocopa 2024 ante Inglaterra, y busca redondear un ciclo exitoso asegurando su lugar en el próximo Mundial.

No obstante, el técnico no podrá contar con varias figuras: Lamine Yamal, Rodri, Pedri y Nico Williams están fuera por lesión. En su lugar, Ferran Torres será la referencia ofensiva, acompañado por Mikel Oyarzabal y Álex Baena, con Merino y Zubimendi controlando el mediocampo.

🔮 Pronóstico

Georgia 0-2 España

Pese a las bajas, la profundidad de plantilla y el momento de la Roja deberían marcar la diferencia. Georgia tiene talento y orgullo, pero España es muy superior en todas las líneas y apunta a cerrar el grupo con paso perfecto antes de su último duelo ante Turquía.

Last modified: noviembre 14, 2025