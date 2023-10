Finlandia vs Kazajistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

Buscando romper su racha de dos derrotas consecutivas, Finlandia recibe a Kazajistán en el Estadio Olímpico de Helsinki en el Grupo H de las eliminatorias de la Eurocopa 2024 este martes 17 de octubre.

Hora y Canal Finlandia vs Kazajistán

Sede: Estadio Olímpico, Helsinki, Finlandia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Finlandia vs Kazajistán en VIVO

Finlandia sufrió derrotas consecutivas por primera vez en las eliminatorias en curso tras la derrota por 3-0 ante Eslovenia el sábado. Eso siguió a una derrota en casa por 1-0 ante Dinamarca el 10 de septiembre, que rompió una racha de cuatro victorias consecutivas.

Sin embargo, el equipo de Markku Kanerva buscará recuperarse contra Kazajistán, que ha perdido sus últimos cinco encuentros desde el empate sin goles en febrero de 2006.

Mientras tanto, al igual que Finlandia, Kazajistán se quedó con las manos vacías el fin de semana, ya que sufrió una derrota por 3-1 ante Dinamarca en el estadio Parken. Los hombres de Magomed Adiev han perdido dos de sus últimos tres partidos, con una victoria por 1-0 sobre Dinamarca el 10 de septiembre entre las dos derrotas.

A falta de tres partidos, Kazajistán se encuentra en la cuarta posición en el Grupo H, empatado con 12 puntos con Finlandia.

Finlandia ha dominado el partido, ganando cinco veces en sus últimos seis encuentros y empatando el otro.

Predicción Finlandia vs Kazajistán

Ambos equipos están empatados a puntos en el Grupo H, por lo que se espera una batalla emocionante mientras buscan fortalecer su apuesta por un lugar en Alemania. Finlandia, sin embargo, ha disfrutado de la ventaja en enfrentamientos pasados y debería lograr una estrecha victoria en casa.

Predicción: Finlandia 2-1 Kazajistán

Last modified: octubre 16, 2023

Etiquetas: Eliminatorias Eurocopa 2024