Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 10 NFL 2021

Los Kansas City Chiefs se enfrentan a Las Vegas Raiders este domingo por la noche en condiciones críticas, fácilmente en la peor forma que han estado durante la era de Patrick Mahomes. Con un promedio de 24,6 puntos por partido, cinco puntos por debajo de su ritmo de hace un año, han acumulado más derrotas (cuatro) de las que tuvieron durante toda la temporada 2020. El mismo Mahomes ha lanzado más intercepciones (10) que en cualquier momento durante su carrera de cinco años en la NFL sin tener la magia de MVP que podría causar una explosión ofensiva en cualquier momento.

Y todavía.

Una victoria contra los Raiders catapultaría a los Chiefs por delante de todos excepto de los Chargers de Los Ángeles en la AFC Oeste. Incluso podría darles el primer lugar en la división dependiendo del resultado del Chargers-Vikings el domingo por la tarde. Y con los sorprendentes tropiezos de algunos de los otros equipos principales de la AFC, desde los Bills hasta los Ravens, la ventaja de local está sorprendentemente al alcance de 6-4.

El horario seguro no ayuda; cada juego que queda es contra un equipo con un récord ganador. La AFC Oeste es una de las divisiones más duras del fútbol, ​​con los cuatro equipos actualmente por encima de .500. Pero los Chiefs todavía tienen la experiencia, las armas y el talento sobre el papel para reponerse y huir en cualquier momento.

Ahí es donde intervienen los Raiders, tratando de lanzar un golpe de nocaut antes de que comience la remontada. Después de sufrir los escandalosos correos electrónicos del ahora ex entrenador en jefe Jon Gruden, ganaron dos de tres bajo la dirección del entrenador en jefe interino Rich Bisaccia. Es un equipo que ha descubierto cómo vencer a los Chiefs en su mejor momento, una victoria de 40-32 la temporada pasada en el Arrowhead Stadium en la que el mariscal de campo Derek Carr superó a Mahomes. Sin embargo, esa fue solo una de las dos victorias de los Raiders en los últimos 13 juegos en esta rivalidad.

Esta vez, se puede argumentar que los Raiders tienen la ofensiva más productiva, superando al ataque aéreo de los Chiefs (segundo en la NFL) mientras entregan el balón solo ocho veces, empatado en el total más bajo en la AFC. El problema es que su cuerpo de receptores ya no incluye a Henry Ruggs III, fuera del equipo después de que un trágico DUI pudiera hacer que pasara el mejor momento de su carrera en la NFL en prisión.

Sin Ruggs, está claro que la ofensiva de los Raiders sufrió un golpe. Los humildes Gigantes de Nueva York los derrotaron 23-16 después de su semana de descanso cuando Carr lanzó dos intercepciones, el máximo de la temporada.

Hace del domingo por la noche una batalla sobre qué equipo va a enderezar el barco primero. Con 6-3, los Raiders tendrían tantos argumentos a favor de la ventaja de local como los Chiefs con una victoria, colocándose 1.5 juegos por delante de ellos mientras mantienen el desempate cabeza a cabeza. ¿Quién saldrá de esta división abarrotada al entrar en la segunda mitad de la temporada?

Hora y Canal Raiders vs Chiefs

Inicio: domingo 14 de noviembre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Chiefs -2.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿Puede Clyde Edwards-Helaire impulsar la ofensiva de los Chiefs?

Edwards-Helaire, la selección de primera ronda de los Chiefs en 2020, podría regresar el domingo después de pasar un mes en la reserva de lesionados por una lesión en la rodilla (esguince de MCL). En su ausencia, Kansas City ha promediado solo 92.5 yardas terrestres por juego, muy por debajo de las 128.2 con su corredor líder en la alineación.

Para ser claros, Edwards-Helaire solo ha sido autorizado para la práctica, lo que deja al equipo hasta tres semanas para volver a ponerlo en la lista activa. Pero la necesidad de un mejor equilibrio ofensivo ha sido clara, los equipos se centran en Mahomes mientras el mariscal de campo sufre la peor caída de sus cuatro años de carrera (esas 10 intercepciones lo colocan tercero en la NFL). La ofensiva necesita urgentemente una chispa que le quite algo de presión, y sería prudente que activaran Edwards-Helaire el domingo por la noche.

La defensiva de los Raiders también tiene una debilidad contra la carrera, ubicándose en el puesto 28 en la liga y permitiendo 153.3 yardas por juego en sus tres derrotas. ¿Las espaldas que permitieron atropellarlos en esos juegos? Austin Ekeler, Khalil Herbert y Devontae Booker, no son exactamente un Quién es Quién de los mejores portadores de balones de la NFL.

Si Edwards-Helaire no puede entrar en la alineación, los Chiefs volverán a depender de Darrel Williams para manejar la carga. No espere mucho; está promediando solo 3.6 yardas por acarreo y no ha anotado un touchdown en el suelo desde el 17 de octubre contra Washington. La presión se trasladará a Mahomes para descifrar el código y encontrar un camino en el juego aéreo, y últimamente, eso no es algo bueno.

2.- ¿Puede DeSean Jackson convertirse en el nuevo Ruggs?

La contratación de Jackson por parte de los Raiders esta semana fue una admisión tácita de que necesitan una amenaza profunda para reemplazar a Ruggs. Hunter Renfrow brilló contra los Giants, empatando su temporada alta con siete recepciones. El ala cerrada Darren Waller también dio un paso al frente, registrando siete recepciones propias para 92 yardas. Pero ninguno de los dos es mucho más que un receptor de posesión, incapaz de estirar el campo de la forma en que la velocidad de Jackson obliga a los esquineros a correr sobre él.

Después de perder el sorteo de Odell Beckham Jr., los Raiders esperan que Jackson sea la respuesta después de que no funcionó con el nuevo equipo de Beckham, los Rams. Atrapando solo ocho bolas en un ataque ofensivo de alto vuelo construido alrededor de Matthew Stafford, hay preguntas legítimas sobre cuánto le queda al jugador de 34 años en el tanque.

Simplemente no le digas eso a los Raiders, ya que Carr ya está convencido de la velocidad y la experiencia de veterano de Jackson para ayudar a apuntalar a su cuerpo de jóvenes receptores.

“Quiero decir, cuando agregas un talento como ese … siempre lo he amado”, le dijo Carr a NBC Sports esta semana. “Va a ser difícil no llevarse bien con ese tipo, especialmente … la forma en que puede correr.

“Con un tipo así, con su comprensión de la cobertura, no tengo que salir y enseñarle nada. Él ya sabe lo que estoy pensando. Ha jugado con tantos grandes mariscales de campo, y es uno de, si no son las mejores y más profundas amenazas que jamás se hayan jugado “.

Si ese es el caso, los Chiefs deberían ser una presa fácil para Jackson incluso con su conocimiento limitado de la ofensiva. Están permitiendo 7.79 yardas por juego de pase (30 en la NFL) y sus derrotas esta temporada han llegado contra los mejores mariscales de campo de la liga: Lamar Jackson (Ravens), Josh Allen (Bills), Ryan Tannehill (Titans) y Justin Herbert ( Cargadores).

El domingo es la oportunidad de Carr para demostrar que es uno de esos, y no olvidemos que estuvo impresionante contra los Chiefs la temporada pasada: 622 yardas, seis pases de touchdown, dos intercepciones y más de 10 yardas por intento contra un equipo que se fue al Super Bowl. Se necesita una fuerte conexión con Jackson para mantener ese ritmo.

3.- ¿Qué equipo recuerda cómo cerrar?

A pesar de ganar dos de sus últimos tres juegos, los Chiefs han sufrido segundas mitades anémicas en la ofensiva. Los totales son alucinantes para un equipo que cuenta con Pro Bowlers ofensivos en todas las posiciones: sin touchdowns, nueve puntos y dos pérdidas de balón.

El entrenador en jefe Andy Reid normalmente no se queda atrás; su coordinador ofensivo, Eric Bieniemy, era el candidato a entrenador en jefe más popular que no consiguió un trabajo la temporada pasada. Pero aquí es donde estamos.

Compare eso con los Raiders durante su breve mandato bajo Bisaccia. Contra los Broncos, fueron superados 14-3 en el último cuarto (aunque algunos dirían que el juego estaba bien controlado). Aguantaron una remontada furiosa contra los Eagles, 15-3 en el cuarto después de soltar el pie del acelerador. Y contra los Giants, se quedaron sin anotaciones en el período final (6-0) a pesar de permanecer al alcance hasta la última posesión, cuando un balón suelto de Carr desactivó una posible serie de empate.

La marca de los grandes equipos es cómo alejan a sus oponentes. ¿Quién va a recordar esa fórmula mágica? Recuerde, el último juego entre estos dos equipos en Las Vegas se redujo a la posesión final; Mahomes encontró a Travis Kelce en la zona de anotación con 28 segundos restantes para levantar a los Chiefs en noviembre pasado.

Con solo dos touchdowns en los últimos tres juegos, ¿podrá Mahomes encontrar esa magia del último cuarto antes de que los Raiders la redescubran?

Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs en VIVO

A mediados de noviembre suele ser cuando los equipos de Reid comienzan a encender la mecha; los Chiefs tienen marca de 33-9 después del Día de los Veteranos bajo su mando como entrenador en jefe, continuando una tradición ganadora de fines de temporada que comenzó durante su tiempo con los Philadelphia Eagles.

Pero algo extraño está sucediendo con los Chiefs. A principios de año, las derrotas tardías ante los Ravens y los Chargers podrían haber sido el resultado de la arrogancia, sintiendo que podían cambiar el juego a su manera en cualquier momento. No estoy seguro de que tengan ese poder con equipos que convierten a Mahomes en un mariscal de campo normal.

Agregue a los Raiders que se unieron a través de la adversidad y tendrá la sensación de que lo quieren más que los Chiefs en este momento. El domingo por la noche podría ser el tipo de victoria característica que le da a Bisaccia el trabajo de tiempo completo con una franquicia de los Raiders que busca algo de estabilidad y éxito durante su segundo año en Sin City.

Predicción: Raiders 31, Chiefs 20

Last modified: noviembre 14, 2021

Etiquetas: Kansas City Chiefs