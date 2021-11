San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 10 NFL 2021

NFL

Vaya, estos son un par de tristes sacos en este enfrentamiento de “Monday Night Football”. El domingo pasado, los Rams (7-2) no pudieron vencer a los Tennessee Titans en casa a pesar de no tener que lidiar con Derrick Henry. Luego, los 49ers (3-5) salieron a enfrentar a los Arizona Cardinals, pero aún no pudieron lograr una victoria a pesar de no enfrentar a Kyler Murray, DeAndre Hopkins o J.J. Vatio. Esto parecía una alfombra de bienvenida a la victoria para ambos. ¿Qué diablos está pasando aquí?

Puedes mirarlo de dos formas diferentes. Los Rams tuvieron una racha de cuatro victorias consecutivas antes del fin de semana pasado y, obviamente, están motivados para mantenerse en la contienda por los playoffs. Así que el ruido sordo de un juego contra los Titanes puede haber sido una aberración. Los Niners llegaron a ese juego de Arizona después de haber perdido cuatro de sus últimos cinco y aún no pudieron obtener una victoria distintiva en el lado izquierdo del libro mayor. Ahora, aparentemente, los Niners son una bola de confusión giratoria.

El perdedor aquí podría ver un punto de inflexión en su temporada … y no en el buen sentido.

Hora y Canal 49ers vs Rams

Inicio: lunes 15 de noviembre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Rams -4

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿La última batalla de Jimmy G?

El guapo mariscal de campo podría estar haciendo su último comienzo de temporada contra los Rams esta semana. Y no es realmente culpa suya. En su defensa, Jimmy Garappolo NO ha sido el problema en el inicio 3-5 de San Fran. Es solo que las victorias no se acumulan y los fanáticos (¿y tal vez los entrenadores también?) Quieren ver al tipo en el que los Niners gastaron su selección de primera ronda. Trey Lance inició un juego este año – un aplastamiento olvidable 17-10 por los Arizona Cardinals en la Semana 5 – y ha jugado en otros tres, completando 25 de 48 para 354 yardas, tres touchdowns y una selección. También es tercero en el equipo con 133 yardas terrestres, mientras que promedia 4.9 yardas por acarreo. No importa quién esté a los mandos, la ofensiva está empezando a surgir con Deebo Samuel dando un paso al frente, el regreso de George Kittle, que se perdió más de un mes, y Brandon Aiyuk, que podría ser un objetivo emergente.

2.- ¿Se parecerá Matthew Stafford de nuevo a Matthew Stafford?

Hasta el fin de semana pasado, Stafford lucía como material All-Pro, liderando la NFL con 2,771 yardas y con una relación de touchdown a intercepción de 23: 6. Contra los Titanes, Stafford parecía un trozo de papel higiénico pegado a la suela del zapato de un hombre de negocios que sale del baño (que inexplicablemente todavía se abrocha la bragueta al mismo tiempo). Dos selecciones de aspecto terrible se convirtieron en touchdowns para Tennessee y Stafford terminó el día con un pútrido 17.3 QBR, su más bajo de la temporada por decir lo menos. La presión fue definitivamente parte del problema, ya que fue capturado cinco veces (en comparación con 13 en total antes) y los Titans recibieron 11 hits de QB. También tenga en cuenta que Stafford se enfrentará a una D de los 49ers que hizo que Colt McCoy (sí, todavía está en la liga) parezca que va a Cantón, ya que se fue de 22 de 26 con una calificación de mariscal de campo de 119.4. Los Niners siguen siendo cuartos en la NFL, permitiendo solo 207 yardas aéreas por juego, por lo que este será otro gran desafío para Stafford y compañía. Pero debo creer que el juego de los Titans fue una aberración para esta ofensiva de los Rams.

3.- La defensa de los Rams podría volverse aún más resistente

A pesar de la derrota, los Rams limitaron a los Titans a un mísero total de 194 yardas. Esa es una estadística impresionante. (También muestra cuán impactantes fueron esas dos intercepciones de Stafford y los 12 penaltis para 115 yardas, pero estoy divagando). Jalen Ramsey se ha convertido en una fuerza real desde que se le permitió vagar por todo el campo más en comparación con enfrentarse uno a uno con el WR1 del oponente como lo hizo el año pasado. Su tamaño y habilidad le han permitido al coordinador defensivo Raheem Morris moverlo. Además de eso, Von Miller parece estar listo para esta semana después de haber sido canjeado la semana pasada por los Broncos. Será realmente interesante ver cuánto Morris usa a Miller, especialmente si está alineado al lado de Aaron Donald. Eso debería ser divertido de ver.

Oh, debido a las noticias de última hora en el momento de la publicación, hagamos un bono “Thing To Watch”

Si bien no es una garantía, se espera que Odell Beckham Jr., recién contratado, haga su debut en los Rams el lunes por la noche a pesar de que habrá estado con el equipo unos días. La medida de los Rams adquiere aún más importancia considerando las noticias en desarrollo sobre un desgarro del ligamento cruzado anterior que sufrió Robert Woods durante la práctica del viernes.

Con Woods perdido durante la temporada, los Rams necesitan que Beckham produzca más temprano que tarde. Woods es segundo después de Cooper Kupp en el equipo en recepciones (45), yardas recibidas (556) y recepciones de touchdown (4). Además de Beckham, Los Ángeles también necesita a Van Jefferson y al ala cerrada Tyler Higbee para ayudar a compensar la ausencia de Woods.

San Francisco 49ers vs Los Ángeles Rams en VIVO

Como se mencionó anteriormente, tanto los Rams como los 49ers son equipos defensivos bastante buenos. Una rareza de esta serie es que Kyle Shanahan parece tener el número de Sean McVay últimamente, ya que los Niners han ganado cuatro juegos consecutivos entre estos dos rivales de Golden State.

Todo lo que entra en esta predicción se basa en el hecho de que tenemos que observar el desempeño de los Rams la semana pasada fue un caso atípico. Creo que lo fue y creo que van a querer mostrarle al mundo de la piel de cerdo que son un equipo con el que competir en la recta final. Y además, todavía no he visto a los 49ers vencer a un buen equipo, así que hasta que lo hagan, son los Rams para mí.

Predicción: Rams 28, 49ers 20

