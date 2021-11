Watford vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partido entre equipos necesitados tendremos este sábado 20 de noviembre en la reanudación de la Premier League 2021-2022 en su jornada 12, cuando el Watford busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita alejarse de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Manchester United que necesita quedarse el botín completo del Vicarage Road.

Hora y Canal Watford vs Manchester United

Sede: Vicarage Road, Watford, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Watford vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Watford ha tenido una campaña complicada que los tiene al borde de la zona de descenso, por lo que en casa saben que es vital el hacerse fuertes. Después de 11 jornadas suman 3 victorias, un empate y han sido derrotados en otros 7 compromisos.

Los Hornets vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando cayeron 1-0 en su visita al Arsenal, esto previo a la Fecha FIFA.

Por su parte, Manchester United tampoco ha cumplido con una buena temporada rezagándose en la lucha por el título que es su objetivo. Ellos suman 5 victorias, par de empates y han caído en 4 duelos, pero suman 3 descalabros en los últimos 4 choques.

Los Red Devils, previo a la pausa por la Fecha FIFA, sufrieron un durísimo descalabro en casa al ser superados 0-2 por el Manchester City.

Tanto el Watford como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes necesitan ganar en este regreso a la actividad; en la tabla general encontramos a los Hornets en el puesto 17 con 10 puntos, mientras los Red Devils, de Cristiano Ronaldo, son sextos con 17 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Watford vs Manchester United.

