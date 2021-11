[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Puebla vs Chivas 2(6)-2(5) Repechaje Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

Puebla hizo valer su gran Torneo Apertura 2021 al vencer en penales a las Chivas en un partido sumamente intenso en el Cuauhtémoc.

El partido arrancó de manera movida, pero apenas a los 5 minutos el Conejito Brizuela sacó potente disparo para poner al frente a las Chivas, tras eso La Franja buscaba reaccionar y al 19 un penal del Tiba Sepúlveda le permitió a Christian Tabó poner el empate, tras eso el duelo cayó en un bache, había mucha pelea en media cancha pero nada de claridad en las áreas, los minutos pasaban, Guadalajara era ligeramente mejor, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, al 55 Jesús Molina sacó sólido remate de cabeza pero justo a la posición de Silva, 2 minutos después Puebla respondió con remate de Ferrareis, al 62 Brizuela sacó centro preciso que Alejandro Mayorga no perdonó de cabeza para el 1-2, eso obligó a La Franja a irse con todo y al 89 en un tiro de esquina cobrado por Araujo apareció Lucas Maia para poner el empate, se fueron con todo por el triunfo, pero no había más.

La serie se abrió con ambos anotando el primer disparo. Gudiño se vestía de héroe en el segundo cobro deteniendo el disparo del Fideo, pero Silva también detenía el cobro de Cisneros para mantener el 1-1 tras dos disparos. Christián Tabó ponía el 2-1 y Olivas empataba con el 2-2. Dieter Villalpando puso el 3-2, pero Eduardo Torres mantenía la paridad con el 3-3. Amaury Escoto ponía el 4-3 y Chicote Calderón mandaba a la muerte súbita con el 4-4. Salas venía a cobrar y Raúl Gudiño detenía el cobro de gran manera. César Huerta venía por la clasificación, pero Silva detenía el cobro para mantener con vida a La Franja. Israel Reyes ponía el 5-4 y el Pollo Briseño mantenía con vida al Guadalajara con el 5-5. Lucas Maia volvía a poner en ventaja a Puebla con el 6-5 y Silva se vestía de héroe deteniendo el cobro de Alejandro Mayorga para que el Rebaño Sagrado quedará eliminado.

Así, el Puebla firmó su boleto a los cuartos de final donde esperará rival, mientras Chivas quedaron eliminados de la Liga MX sumando un duro fracaso. Puebla 2-2 Chivas.

