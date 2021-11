Los Ángeles Chargers vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 11 NFL 2021

NFL

A diferencia de lo que Jim Mora Sr. dijo una vez en una conferencia de prensa posterior al juego, nunca es demasiado temprano para comenzar a hablar de los playoffs. Y con estos dos equipos, las ramificaciones son enormes en este, ya que ambos están sentados directamente en la burbuja del comodín con los Steelers en 5-3-1 y los Chargers en 5-4. Entonces sí, aunque solo estamos en el punto de la temporada de la Semana 11, el perdedor de este juego podría encontrarse detrás de la bola ocho. En la AFC, los Titans lideran el grupo con una marca de 8-2, pero hay 11 equipos detrás de ellos con cinco o seis victorias.

La semana pasada, los Steelers casi tuvieron un domingo catastrófico y, al final, todavía le dieron un tiro al ego. Eso es porque llegaron ESTO CERCA de perder ante los Detroit Lions, conformándose con un empate 16-16 en casa. Será mejor que Pittsburgh comience a resolver las cosas también porque el equipo de Mike Tomlin también posee el calendario restante más difícil de la NFL.

Los Chargers entran con humo saliendo de debajo del capó, habiendo perdido tres de sus últimos cuatro juegos, incluido el revés en casa del fin de semana pasado ante los Minnesota Vikings, 27-20. Después de un inicio de 4-1, los Chargers volaron una junta, rompieron el radiador y, sobre todo, perdieron una bujía. Sin embargo, tenga en cuenta que todavía se encuentran en el segundo lugar en la AFC Oeste.

Hora y Canal Chargers vs Steelers

Kickoff: domingo 21 de noviembre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Chargers -6

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Los Chargers están perdiendo algo de electricidad

Puede que sea hora de tirar la hoja de estadísticas. A pesar de todos los elogios y fanfarronadas sobre el mariscal de campo prodigio de los Chargers, Justin Herbert, las cosas se han estancado en esta ofensiva últimamente. Siguen siendo décimo en la NFL en yardas totales por juego (370.2) y séptimo en ofensiva aérea (270 ypg). Pero el domingo pasado, todo lo que Los Ángeles pudo reunir contra la defensiva número 27 de Minneota (384 ypg permitidos) fue 253. Egad. En tres de los últimos cuatro juegos, Herbert ha tenido una calificación de QB de sub-75.

2.- No permitiré que Rudolph juegue en ningún juego de renos.

The Big ‘Berger está de vuelta. En un desarrollo tardío, Ben Roethlisberger ha aprobado los protocolos COVID y parece que volverá a estar en el centro de los Steelers.

No quiero decir lo obvio aquí, pero ¿cuánto significa Roethlisberger para los Steelers? Los Detroit Lions, humildes y sin victorias, empataron 16-16 la semana pasada sin él. Y no es que Mason Rudolph hizo un mal trabajo, acertando 30 de 50 para 242 yardas, pero obviamente Roethlisberger sigue marcando la diferencia en esta ofensiva. En el lado positivo, Rudolph no fue capturado ni recibió ningún golpe en esos 50 dropbacks, por lo que la línea O tiene una tendencia ascendente, lo cual es una buena noticia para el no tan móvil Roethlisberger. Y consiga esto; Es posible que la línea O no tenga que enfrentarse al tackle defensivo Jerry Tillery, quien actualmente está en la lista de Reserva / COVID-19. El corredor de borde Joey Bosa también estaba, pero fue activado el sábado y, salvo un contratiempo, debería estar listo para jugar el domingo por la noche. La defensa también recuperará al apoyador Drue Tranquill. Entonces, aunque ninguna de las defensas estará en plena forma debido a las lesiones o el virus, parece que el equipo local puede tener una ligera ventaja en lo que respecta a la profundidad.

3.- ¿Puede Roethlisberger jugar a la defensiva?

Una cosa que no influyó en si Roethlisberger jugó o no fue el hecho de que los Lions tuvieron mucho éxito corriendo el balón, golpeando a los Steelers para 229 yardas. D’Andre Swift corrió el balón 33 veces para 130 yardas él mismo. Godwin Igwebuike agregó una carrera de touchdown de 42 yardas y Jermar Jefferson conectó paydirt en una carrera de 28 yardas por su cuenta. Antes de eso, los Steelers habían sido bastante buenos contra la carrera, cediendo solo 109 yardas por juego. Por supuesto, los Chargers todavía se van a apoyar en el gran brazo de Herbert, pero Austin Ekeler debería estar lamiendo sus chuletas ante la oportunidad de obtener algunos trozos de yardas en el suelo en este. Ah, y por otro lado, recuerde que los Chargers son el peor equipo de la liga en detener la carrera (155 ypg). Así que Najee Harris, ten un día, amigo mío.

Los Ángeles Chargers vs Pittsburgh Steelers en VIVO

Dependiendo de quién se adapte a este, se determinará quién gana. Los Steelers están un poco desordenados. Si bien parece que Roethlisberger regresará, el ala defensiva T.J. Watt (cadera), el profundo Minkah Fitzpatrick (COVID-19), el esquinero Joe Haden (pie) y el base Kevin Dotson (tobillo) han sido descartados. Así que ese es un puñado de titulares que el equipo visitante estará abajo, por lo que los Chargers se ven como la selección aquí por defecto, especialmente con Bosa en línea para jugar. Sí, incluso con lo mal que han estado jugando últimamente, incluso cediendo 31 puntos por partido desde la Semana 5.

Ah, y si importa, los Chargers tienen un mísero 8-23 contra los Steelers en enfrentamientos de todos los tiempos. Pero, de nuevo, este no es exactamente el barbudo Dan Fouts que se enfrenta a Mean Joe Greene y la defensa Steel Curtain, por lo que esa es una de esas estadísticas inútiles que me gusta arrojar al final sin una razón real.

Predicción: Chargers 20, Steelers 17

