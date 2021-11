Tampa Bay Buccaneers vs NY Giants EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 11 NFL 2021

NFL

Los Tampa Bay Buccaneers saldrán al campo dentro del Raymond James Stadium por primera vez en casi un mes, también el sitio de su última victoria, cuando reciban a los New York Giants bajo las luces en “Monday Night Football”. El enfrentamiento es el último de tres juegos en horario estelar para los Gigantes en 2021, pero el cuarto de cinco para los actuales campeones del Super Bowl, Buccaneers.

Los Bucs (6-3) ganaron seis de sus primeros siete para comenzar la temporada, pero siguieron ese fuerte comienzo con derrotas en sus dos últimos. Tampa Bay cayó 36-27 en Nueva Orleans al entrar en su descanso de la Semana 9 y salió en el extremo corto de un final 29-19 en Washington el domingo pasado. Mientras tanto, los Giants (3-6) están en el extremo opuesto del tren de impulso, habiendo perdido sus primeros tres y tres de los siguientes cinco antes de superar a Las Vegas 23-16 para traer algo de energía positiva a su adiós de la Semana 10: energía esperan mantenerse durante la segunda mitad de la temporada.

Los Buccaneers y los Giants se han enfrentado en cada una de las últimas cuatro temporadas y en cinco de las últimas seis. Han dividido sus últimos cuatro encuentros, con el equipo visitante ganando tres de los cuatro y los Gigantes ganando en casa (38-35 en 2018) durante ese tramo. Los partidos cerrados han sido la norma en los últimos años, ya que cada uno de esos últimos cuatro enfrentamientos se ha decidido por dos o tres puntos: los Bucs lograron una victoria por 25-23 en el MetLife Stadium en noviembre pasado después de que los Giants superaron un 32-31. ganar en el estadio Raymond James en 2019.

Hora y Canal Buccaneers vs Giants

Kickoff: Lunes 22 de noviembre a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m. ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Buccaneers -11

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿Puede la ofensiva de Tampa Bay recuperar el ritmo?

Los Buccaneers han ganado solo dos de sus cinco juegos fuera de Tampa Bay, pero están 4-0 en casa en 2021, anotando al menos 31 puntos en cada una de las cuatro victorias en casa y un promedio de más de 40 puntos por juego en ese tramo. Necesitarán más de lo mismo el lunes, ya que han tenido menos de 30 puntos en sus cinco viajes por carretera en 2021. Incluso con Tom Brady lanzando seis touchdowns en las últimas dos semanas, los Bucs están saliendo de su segundo. La producción de dos partidos más baja de la temporada con solo 46 puntos combinados contra Nueva Orleans y Washington.

Aunque el registro puede no reflejarlo, Nueva York ha hecho bien en mantener a los oponentes fuera del tablero en las últimas semanas. Solo tres equipos han eclipsado la marca de 30 puntos contra los Giants, pero todo en un tramo de cinco juegos entre las Semanas 2-6, ya que los últimos tres oponentes de los Giants se han combinado para solo 36 puntos. Sin embargo, New York no ha sido tan fuerte a la defensiva en la carretera, así que quizás esta sea la chispa que Tampa Bay necesita para volver a su estilo ofensivo.

2.- ¿Se curará el tobillo de Saquon a tiempo?

Saquon Barkley se ha perdido cada uno de los últimos cuatro partidos de los Giants luego de sufrir una lesión en el tobillo en la derrota de la Semana 5 en Dallas. Fue un revés decepcionante para Barkley, que acababa de acumular 126 yardas de uso múltiple en la Semana 4 en Nueva Orleans, con un touchdown tanto por tierra como por recepción. Ese fue fácilmente su mejor juego de la temporada, su único juego antes de la lesión con más de 100 yardas totales.

Afortunadamente para Joe Judge, Jason Garrett y la ofensiva de los Giants, Devontae Booker ha ayudado a tomar el relevo en lugar de Barkley. Booker ha eclipsado la marca del siglo en yardas desde la línea de golpeo en cada uno de los últimos dos juegos, gracias a un esfuerzo por tierra de 99 yardas en la victoria sobre Las Vegas la semana pasada y un total de 60 yardas / 65 yardas por tierra / recepción en la derrota ante Kansas City la semana anterior. Barkley figura como cuestionable para el lunes por la noche, pero los informes indican que pudo aumentar su carga de trabajo en la práctica, por lo que podría estar listo para regresar. Un Barkley saludable junto a Booker proporcionaría un gran impulso para los Giants mientras buscan salir de la parte inferior de la NFC Este.

3.- ¿Pueden los Giants comenzar como terminaron?

La lesión de Barkley seguramente no ha ayudado, pero las luchas de Nueva York a la ofensiva no se han limitado a su ausencia. Los Giants se han limitado a 20 puntos o menos en cinco de sus seis derrotas, mientras que han sumado 27, 25 y 23 puntos en sus tres victorias.

La clave para Nueva York es poder comenzar los partidos con una ofensiva tan productiva como ha estado presente para cerrarlos. En sus tres victorias, los Giants se limitaron a un promedio de poco más de siete puntos en la primera mitad, mientras que la segunda mitad fue su presencia mucho más dominante. Los Giants anotaron 17 puntos en el último cuarto y tiempo extra de su victoria por 27-21 en New Orleans en la Semana 4, para no ser superados por 20 puntos en la segunda mitad en una victoria por 25-3 sobre Carolina en la Semana 7 y 13 de la final. 16 en la remontada 23-16 sobre Las Vegas hace dos semanas.

La defensiva de Tampa Bay permitió 16 puntos en la primera mitad en cada una de las últimas dos semanas en sus derrotas ante Nueva Orleans y Washington. Si los Giants pueden acercarse a ese número en los primeros 30 minutos y continuar jugando como lo han hecho en las últimas 30 victorias, tendrán una gran oportunidad de obtener la victoria en el horario estelar.

Tampa Bay Buccaneers vs NY Giants en VIVO

Estos dos equipos se encuentran ingresando a la Semana 11 en direcciones opuestas: los Buccaneers buscan enderezar el barco y mantener su liderazgo en la NFC Sur, los Giants buscan volver a la contienda en una NFC apretada. Tampa Bay tiene la ventaja de regresar a casa con la esperanza de que el Estadio Raymond James continúe siendo tan beneficioso en la segunda mitad de la temporada como lo ha sido hasta ahora.

Predicción: Buccaneers 31, Giants 20

Last modified: noviembre 21, 2021

Etiquetas: Buccaneers vs Giants