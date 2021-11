Atlético de Madrid vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Gran partido tendremos este miércoles 24 de noviembre siguiendo con la jornada 5 de la Champions League 2021-2022, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea, saben que en casa no pueden fallar al recibir a un Milán que saldrá a “matar o morir” en el Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Milán

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 9:00 pm de España. 1:00 pm de Centroamérica. 2:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. HBOMax en México.

Atlético de Madrid vs Milán en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido un desempeño decepcionante en esta Champions que los ha dejado sin margen de error. En la jornada pasada cayeron 2-0 en su visita al Liverpool para quedarse con un triunfo, un empate y un par de descalabros.

Los Colchoneros han tenido una temporada “buena” en LaLiga donde marchan cuartos. El pasado sábado lograron doblegar al Osasuna con solitaria anotación de Felipe Augusto.

Por su parte, el Milán tampoco la ha pasado bien en la Liga de Campeones y apenas en la jornada pasada sumaron su primer punto al empatar 1-1 ante el Porto, a cambio ha caído derrotado en otros 3 duelos, por lo que si no ganan quedarán eliminados.

Il Diavolo viene de una dura caída en la Serie A el pasado sábado siendo superados 4-3 por la Fiorentina, a pesar del doblete de Zlatan Ibrahimovic, eso los dejó en el segundo puesto.

Tanto el Atlético de Madrid como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por la clasificación, no hay margen de error; en el Grupo B encontramos a los Colchoneros como terceros con 4 unidades, son favoritos, pero Il Diavolo es último con una unidad y de no ganar quedarán fuera de la Champions League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Milán.

Atlético de Madrid vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2021-22

Last modified: noviembre 23, 2021

Etiquetas: Atlético de Madrid