Besiktas vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2021-22

Abrimos las emociones de este miércoles 24 de noviembre siguiendo con la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022, cuando el Besiktas busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga con vida, pero tendrán que recibir al Ajax que saldrá a imponer su calidad en el Vodafone Park.

Hora y Canal Besiktas vs Ajax

Sede: Vodafone Park, Estambul, Turquía

Hora: 6:45 pm de Países Bajos. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia y Venezuela. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. TNT en México. ESPN en Sudamérica.

Besiktas vs Ajax en VIVO

El cuadro del Besiktas ha tenido un desempeño muy pobre en esta Champions ya que después de 4 duelos no ha podido sumar ni un solo punto perdiendo los 4 juegos. En la jornada pasada fueron goleados 4-0 en su visita al Sporting Lisboa.

Las Águilas Negras no la están pasando nada bien en la Liga Turca donde marchan en media tabla. El pasado sábado cayeron 2-0 en su visita al Alanyaspor.

Por su parte, el Ajax ha tenido un desempeño espectacular en la Liga de Campeones ganando los 4 partidos que han disputado. En la jornada pasada dieron un golpe de autoridad venciendo al Borussia Dortmund 1-3 en Alemania.

Ajacieden esta teniendo una buena temporada en la Eredivisie donde marchan como co-líderes. El pasado domingo no tuvieron problemas para golear 0-5 al Waalwijk con dobletes de Sébastien Haller y Steven Berghuis, mientras que Jurrien Timber aportó uno más. Edson Álvarez jugó los 90 minutos.

Tanto el Besiktas como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de quedarse con la victoria en sus respectivas luchas; en el Grupo C encontramos a las Águilas Negras en el último puesto sin puntos, mientras Ajacieden es líder con 12 unidades en esta Liga de Campeones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Besiktas vs Ajax.

