Spartak Moscú vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2021-22

Europa League

Gran partido tendremos este miércoles 24 de noviembre en la jornada 5 de la Europa League 2021-2022, cuando el Spartak Moscú busque aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les permita seguir en la lucha por la clasificación, pero tendrán que recibir a un Napoli que necesita salir con vida del Estadio Spartak.

Hora y Canal Spartak Moscú vs Napoli

Sede: Otkrytie Arena, Moscú, Rusia

Hora: 4:30 pm de Italia. 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Spartak Moscú vs Napoli en VIVO

El cuadro del Spartak Moscú ha tenido una actuación irregular en esta fase de grupos, pero vienen de un buen empate en la jornada pasada igualando 1-1 en su visita al Leicester City, eso los dejó con un triunfo, un empate y un par de descalabros.

Los Rusos están teniendo una temporada difícil en su liga local donde marchan décimos. El pasado sábado visitaron al Krasnodar siendo superados 2-1.

Por su parte, el Napoli ha cumplido con los pronósticos en esta fase de grupos donde suma par de victorias, un empate y una derrota, pero la competencia esta muy cerrada. En la jornada pasada golearon 1-4 al Legia en Varsovia.

Gli Azzurri está teniendo una buena temporada en la Serie A donde marchan como líderes, pero vienen de una dura derrota el pasado domingo cayendo 3-2 en su visita al Inter de Milán, en duelo donde Chucky Lozano fue titular.

Tanto el Spartak Moscú como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para dar un gran paso rumbo a la fase final ya en esta recta final; en el Grupo C encontramos a los Rusos en el último lugar con 4 puntos, mientras Gli Azzurri es líder con 7 unidades en esta Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Spartak Moscú vs Napoli.

Spartak Moscú vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Europa League 2021-22

Last modified: noviembre 23, 2021

