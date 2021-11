Baltimore Ravens vs Cleveland Browns EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 12 NFL 2021

NFL

En diciembre pasado, los Cleveland Browns y los Baltimore Ravens se combinaron para 89 puntos en una épica explosión ofensiva 47-42. Lamar Jackson escribió un capítulo especial en la historia del deporte de Baltimore al regresar del vestuario, paralizado por los calambres para liderar un gol de campo ganador del juego en el último minuto del juego. En tierra, ambos equipos se combinaron para nueve touchdowns terrestres, empatando un récord de la NFL establecido en 1922.

No espere esos fuegos artificiales esta vez mientras ambos equipos luchan por el control en la concurrida AFC Norte. Baltimore y Cleveland han anotado solo 46 puntos combinados en las últimas dos semanas, ya que tanto las lesiones como las enfermedades han cobrado su precio.

La semana pasada, Jackson no pudo realizar ningún tipo de actuación heroica; una dolencia no relacionada con COVID-19 lo dejó fuera de juego mientras los Ravens luchaban por eliminar a los humildes Chicago Bears 16-13. Los Browns están en el mismo bote, el mariscal de campo Baker Mayfield lidia con lesiones en el hombro, el talón y la ingle mientras lucha por mantenerse en el campo. Una segunda mitad sin goles contra los Detroit Lions sin victorias puso a su equipo contra las cuerdas, aunque una victoria por 13-10 los dejó colgando en esta carrera de la AFC Norte con 6-5.

Eso deja a este enfrentamiento en un juego de playoffs temprano con los cuatro equipos de la AFC Norte agrupados. Una victoria de los Ravens los coloca en posición no solo para el título de la división, sino también para el máximo favorito de la conferencia con 8-3; una victoria de los Browns aprieta la carrera y fortalece sus credenciales de postemporada en una conferencia donde 12 equipos están en .500 o mejor, incluidos los cuatro equipos de la AFC Norte.

¿Podrán los Browns encontrar una manera de anotar con su mariscal de campo como una cáscara de sí mismo? ¿O será Jackson lo suficientemente saludable como para mantener a los Ravens en control de su propio destino?

Hora y Canal Ravens vs Browns

Inicio: domingo 28 de noviembre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Ravens -3.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿Estarán ambos mariscales de campo titulares en el campo? ¿Qué tan saludables estarán?

Parece que Jackson se está recuperando claramente después de que una extraña enfermedad le impidiera comenzar la semana pasada. Jackson se llama a sí mismo “120 por ciento” seguro de jugar contra los Browns, y se siente recuperado de su tercera enfermedad grave desde el comienzo de la temporada 2020.

“No tengo ni idea”, dijo sobre dónde y cómo se enfermó. “Simplemente me fatigé. Me dieron algunos escalofríos. Estaba fuera de sí. Pero ahora estoy bien. Me siento muy bien”.

La última vez que Jackson se mantuvo fuera de un juego debido a una enfermedad, en diciembre de 2020, se recuperó de COVID-19 para liderar a los Ravens en una racha ganadora de cinco juegos. El primer juego de regreso, contra Dallas en la Semana 13, lanzó para dos touchdowns y corrió para un tercero, así que no espere que sea conservador si juega. El talento a nivel de Jugador Más Valioso de Jackson es lo que necesita una ofensiva diezmada por las lesiones después de anotar solo 16 puntos la semana pasada.

Si comienza, espere que la defensiva de los Browns, liderada por DE Myles Garrett, bombardee a menudo y presione la línea ofensiva de los Ravens. El reemplazo de Jackson, Tyler Huntley, fue capturado seis veces la semana pasada y Jackson ha sido derribado 28 veces esta temporada, empatado en el tercer lugar en la NFL a pesar de solo jugar nueve partidos. Las 29 capturas de los Browns lideran la AFC, por lo que si Jackson está comenzando este juego, será mejor que tenga su nivel de movilidad típico.

El estado de Mayfield es mucho menos claro. Una lesión en la ingle sufrida contra los Lions es solo el último revés, dejándolo con un rasguño inesperado de la práctica del miércoles. Incluso una temporada limitada el viernes lo dejaría cuestionable para el concurso del domingo por la noche.

¿Debería estar ahí fuera? Mayfield no ha lanzado más de 300 yardas desde el 10 de octubre, ya que el suplente Case Keenum ha visto acción significativa dos veces en los últimos cinco juegos. Solo 10 pases de touchdown lo tienen encaminado a un mínimo de su carrera; 27 capturas lo dejan empatado en el quinto lugar en la NFL. Es un conjunto aterrador de números que se dirigen a juegos consecutivos contra los Ravens (Cleveland los juega nuevamente después de un descanso de la Semana 13) que harán o deshacerán su temporada 2021.

“En términos generales, todos quieren actuar como si el mundo se estuviera cayendo”, dijo Mayfield esta semana. “No, no hemos jugado a nuestro potencial y lo sabemos más que nadie”.

Incluso la esposa de Mayfield está luchando contra los críticos, elogiando la dureza de su esposo en una historia eliminada de Instagram esta semana. Pero las acciones en el campo son importantes y un comienzo heroico no siempre es garantía de éxito.

2.- ¿Puede Nick Chubb dividir a la defensiva de los Ravens?

Cuando Mayfield se volvió invisible, Chubb se incendió, destrozando el campo para 267 yardas y dos touchdowns en sus últimas dos aperturas. A pesar de perderse tres partidos debido a una lesión, sigue siendo tercero en la AFC con 851 yardas terrestres esta temporada.

La pregunta es si Chubb puede sostener esto contra una defensiva de los Ravens que es segunda en la NFL contra la carrera. En los últimos seis juegos, han limitado a los oponentes a un promedio de 70 yardas por tierra, permitiendo solo un corredor de 100 yardas (Dalvin Cook) durante ese tramo.

En ese juego de los Vikings, el mariscal de campo Kirk Cousins ​​fue excepcional, extendiendo el campo en una actuación de dos touchdown sin pérdidas de balón, sin capturas. Es otra razón por la que la presión está sobre Mayfield, ya que los Ravens ocupan el penúltimo lugar en la NFL en defensa de pases.

3.- ¿Puede Chase McLaughlin igualar la temporada soñada de Justin Tucker?

McLaughlin, en su primera temporada pateando para los Browns, lució inestable en las últimas dos semanas. Ha anotado solo cuatro de sus últimos siete goles de campo, fallando tres de sus últimos cuatro intentos desde 40 yardas o más.

En lo que se espera que sea un juego de baja puntuación, eso marca la diferencia con Tucker sentado en la otra línea de banda. Ha sido un viaje tranquilo para el futuro miembro del Salón de la Fama esta temporada, haciendo 20 de 22 tiros para los Ravens con un currículum que incluye ese récord de la NFL de 66 yardas contra los Lions. Tucker sumó otro juego ganador contra los Vikings el mes pasado y logró 73 de sus últimos 74 puntos extra.

Es el tipo de consistencia que acorta el campo para la ofensiva de los Ravens y hace que tres puntos sean casi seguros en el segundo que cruzan el medio campo. No descarte su impacto aquí.

Baltimore Ravens vs Cleveland Browns en VIVO

Los Ravens confían en que Jackson jugará a pesar del scratch tardío de la semana pasada. Suponiendo que lo haga, eso inmediatamente eleva esta ofensiva sobre Mayfield. Los Browns están en una situación difícil, lidiando con un mariscal de campo titular desesperado por demostrar su valía para una extensión de contrato a largo plazo, pero que cada vez parece más que necesita meses para recuperarse.

Eso pone toda la presión sobre Chubb, ya que ni Mayfield ni el suplente Case Keenum son lo suficientemente confiables. A diferencia de Jackson, el corredor no puede hacerlo todo solo.

Predicción: Ravens 23, Browns 10

