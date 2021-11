Cádiz vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Gran partido nos espera este domingo 28 de noviembre siguiendo con la jornada 15 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Cádiz busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Atlético de Madrid que llega urgido de ganar en su visita al Ramón de Carranza.

Hora y Canal Cádiz vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Ramón de Carranza, Cádiz, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Cádiz vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Cádiz ha tenido una campaña complicada que los tiene en zona baja, aunque fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, por lo que en casa deben hacerse fuertes. Después de 14 duelos suman par de victorias, 6 empates y han sido derrotados en otros 6 enfrentamientos.

El Submarino Amarillo viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Getafe siendo aplastados 4-0.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha cumplido hasta ahora, pero su fútbol sigue dejando muchas dudas. En la jornada pasada apenas vencieron 1-0 al Osasuna con gol de Felipe Augusto al 87, eso los dejó con 7 triunfos, 5 empates y un solo partido perdido.

Los Colchoneros tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde sufrieron un durísimo golpe en casa siendo superados por el Milán 0-1.

Tanto el Cádiz como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en la posición 16 con 12 puntos, mientras los Colchoneros son cuartos con 26 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cádiz vs Atlético de Madrid.

