Chelsea vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido nos espera este domingo 28 de noviembre en la jornada 13 de la Premier League 2021-2022, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide en lo más alto, pero tendrán que recibir a un Manchester United que llega con la urgencia de sumar en Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Manchester United

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Chelsea ha cumplido con una gran temporada demostrando que van con todo por el título. En la jornada pasada doblegaron 0-3 al Leicester City para colocarse con 9 victorias, par de empates y un solo descalabro, por lo que en casa intentarán seguir con esa buena inercia.

Los Blues tuvieron actividad a mitad de semana en la Champions League donde recibieron a la Juventus logrando un contundente triunfo 4-0 con goles de Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi y Timo Werner.

Por su parte, el Manchester United esta viviendo momentos complicados peleando en media tabla de la Premier. En la jornada pasada fueron goleados 4-1 en su visita al Watford, resultó que le costó la salida a Solskjaer, eso los dejó con 5 triunfos, par de empates y 5 descalabros.

Los Red Devils vienen de tomar un respiro a media semana en la Champions League donde visitaron al Villarreal logrando doblegarlos 0-2 con goles de Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho.

Tanto el Chelsea como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, ambos tienen objetivos altos; en la tabla general encontramos a los Blues como líderes con 29 puntos, mientras los Red Devils son octavos con 17 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Manchester United.

Chelsea vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2021-22

Last modified: noviembre 27, 2021

