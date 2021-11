New England Patriots vs Tennessee Titans EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 12 NFL 2021

NFL

El enfrentamiento del domingo en Foxborough entre los Tennessee Titans y los New England Patriots está plagado de drama. No solo dos equipos de primer lugar se enfrentan, sino que el enfrentamiento enfrenta al mentor contra el mentoreado, ya que el ex jugador de Bill Belichick, Mike Vrabel, se convierte en su némesis en lo que podría ser una vista previa de otro destacado enfrentamiento de playoffs entre estos dos equipos.

Tennessee (8-3) viene de una desconcertante y fea derrota en casa por 22-13 ante los humildes Houston Texans la semana pasada. Los Titans habían ganado sus seis juegos anteriores antes del desliz de Houston y estaban imponiendo el respeto de toda la liga. A pesar de la derrota, todavía tienen el mejor récord en la AFC y están en el asiento del conductor para el sembrado No. 1 en general. Pero el elefante gigantesco en la pequeña y diminuta habitación es la ofensiva de los Titanes que carece por completo de una identidad o explosividad con el corredor Derrick Henry en el IR.

Si Mugatu fuera un experto de la NFL, y no un personaje de Will Ferrell de “Zoolander”, te diría todo lo que necesitas saber sobre los New England Patriots. ¡Están tan calientes ahora mismo! Los Pats han ganado cinco en fila y ahora tienen una ventaja notable en la AFC Este mientras Mac Jones está floreciendo y su defensiva domina. Pero el equipo de Belichick está pensando en algo más que en otra gran temporada regular: están pensando en el título de división y el campeonato de la AFC.

Hora y Canal Patriots vs Titans

Inicio: domingo 27 de noviembre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en Estados Unidos.

Spread: Patriots -5.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Bloqueo de New England

El catalizador detrás del resurgimiento de los Patriots ha sido su fortaleza defensiva. Durante la racha ganadora de cinco juegos de New England, la defensiva solo permitió 10 puntos por juego y se rindió más de 20 puntos solo una vez. En ese mismo lapso, mantuvieron a los equipos rivales en 18 primeros intentos o menos en cada juego, forzaron 13 pérdidas de balón totales y permitieron solo 169.5 yardas aéreas y 88 yardas terrestres por juego. En sus últimos tres partidos, los Patriots han entregado un total de 13 puntos.

La bujía de la defensa de New England ha sido su delantera siete. Los Pats están en la mitad del grupo en lo que respecta a su frecuencia de blitzes (22 por ciento), pero aún así aumentan la presión sobre los mariscales de campo rivales a un ritmo alto. Ocupan el tercer lugar en general en tasa de presión (26,6 por ciento) y el cuarto en sacos (28). En sus últimos tres juegos, han presionado a los mariscales de campo rivales en el 43 por ciento del total de abandonos, un clip absurdo.

El caos creado por adelantado comienza con el apoyador Matthew Judon, quien está teniendo un año de carrera con una mejor marca personal de 10.5 capturas esta temporada. Pero fuera de Judon, en realidad es solo un quién es quién de los jugadores de rol veteranos, no verdaderas superestrellas: la defensa prototípica de Belichick.

Esta semana, la defensa de los Pats se enfrentará a un equipo de los Titans que está luchando por descubrir quiénes son sin Henry y que posiblemente venga de su peor salida ofensiva de la temporada.

2.- Es hora de que Tannehill se haga cargo

¿Conoce el viejo adagio, “a quien se le da mucho, se espera mucho?” Seguro lo haces. Bueno, se esperaba mucho de Ryan Tannehill cuando se le dio el reinado completo de la ofensiva de los Titans después de que Henry fuera descartado por el resto de la temporada hace unas semanas. Pero por la forma en que Tannehill ha jugado las últimas semanas, tal vez deberíamos haber bajado esas expectativas.

A pesar de ganar dos juegos sin Henry, Tannehill y los Titans lucen perdidos ofensivamente. No es de extrañar que el juego terrestre de Tennessee no haya existido desde que firmó a Adrian Peterson y D’Onta Foreman hace tres semanas. Los dos se combinaron para solo 3.3 yardas por intento en 50 acarreos en los últimos tres juegos, y ahora Peterson ha vuelto a ser agente libre. Pero lo que ha sido algo sorprendente es lo mal que ha jugado Tannehill últimamente.

En los últimos tres concursos, Tannehill ha lanzado cinco intercepciones a solo tres touchdowns, mientras que registró 4.8 yardas aéreas muy bajas por intento y un índice de pasador sombrío de 75.9. La semana pasada contra Houston, estuvo muy mal, lanzó cuatro intercepciones y registró un índice de pasador de 58.4 en la derrota. Los números de Tannehill hablan por sí mismos, pero también lo hace la prueba de la vista. Casi nunca se ve cómodo en el bolsillo y es claramente indeciso con tiros por el medio o en ventanas estrechas. No ayuda al caso de Tannehill que Julio Jones esté en la lista de reservas lesionados y A.J. Brown se ha visto afectado por sus propias lesiones y se perderá el partido del domingo.

El domingo, Tannehill se enfrenta a una defensiva de los Pats que ocupa el segundo lugar en la liga en índice de pasador permitido (71.2) y el sexto en yardas por intento permitido (6.7). Como se mencionó anteriormente, la primera línea defensiva de los Pats también hace un gran trabajo para llegar a casa, como lo demuestran sus cuatro capturas y 12 hits de mariscal de campo la semana pasada contra Atlanta. Las 31 capturas de Tannehill son las más empatadas en la liga (con Justin Fields). Parece que este podría ser un juego de declaración de Tannehill para enderezar el barco o la tormenta que se avecina que significa la perdición final para las oportunidades de Super Bowl de los Titans.

3.- La fiebre del pase de los Titans

La defensa de pase de los Titans ha mejorado cada vez más a medida que avanzaba la temporada. Durante su reciente racha ganadora de seis juegos, solo permitieron 268 yardas por aire y 300 yardas solo una vez contra Buffalo. Y por lo bien que ha jugado la secundaria, el éxito defensivo de los Titans ha comenzado al frente con su carrera de pases.

El apoyador Harold Landry III ha sido un monstruo esta temporada con 10.5 capturas, y está siendo perfectamente complementado por los linieros defensivos Jeffery Simmons (7.5 capturas) y Denico Autry (5 capturas) en molestos mariscales de campo. Pero por alguna razón, la carrera de pases de los Titans desapareció por completo la semana pasada contra Houston. Si bien Tyrod Taylor solo lanzó para 107 yardas en un aguacero, solo fue golpeado una vez, presionado en el 3.5 por ciento de sus dropbacks y nunca capturado. Esos números son desconcertantes para una defensiva de Tennessee que tuvo nueve capturas combinadas en las dos semanas anteriores y una línea ofensiva de los Texans que ha sido bastante mala.

Esta semana, los Titanes tienen que encontrar la manera de llegar a Jones. El novato ha estado navegando las últimas semanas, completando el 79 por ciento de sus lanzamientos y registrando un índice de pasador de 112.9 en los últimos tres juegos. Durante la racha de cinco juegos, Jones tiene una calificación de 102 y siete pases de touchdown a solo dos selecciones. Sin embargo, se puede conseguir a Jones. Ha sido capturado nueve veces en esos cinco juegos, ya que tiene la costumbre de retener el balón demasiado tiempo. Si los Titans pueden recuperarse de la donación de la semana pasada y presionar a Jones, podrían tener una oportunidad en Foxborough el domingo.

New England Patriots vs Tennessee Titans en VIVO

En pocas palabras, la ofensiva de los Titans está terriblemente atrofiada sin Derrick Henry. No ayuda que Julio Jones haya perdido tiempo y que la línea ofensiva haya sido mala en la protección de pases. Y aunque los Patriots carecen de verdaderas superestrellas, han estado jugando excepcionalmente bien como una unidad en ambos lados de la pelota. Creo que los Pats extienden su racha ganadora a seis, ya que su defensiva bloquea la ofensiva limitada de los Titans.

Predicción: Patriots 24, Titans 18

