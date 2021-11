Manchester City vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo sumamente atractivo nos espera este domingo 28 de noviembre en la jornada 13 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en carrera por la cima, pero tendrán que recibir a un West Ham que saldrá decidido a sorprender en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs West Ham

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs West Ham en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una buena temporada manteniéndose como uno de los protagonistas. En la jornada pasada vencieron 3-0 al Everton con anotaciones de Raheem Sterling, Rodrigo Hernández y Bernardo Silva.

Los Citizens vienen de una gran victoria a media semana en la Champions League donde recibieron al PSG logrando remontar para vencerlos 2-1 con goles de Raheem Sterling y Gabriel Jesus.

Por su parte, el West Ham ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas, pero vienen de una dura derrota en la jornada pasada cayendo 1-0 en su visita a los Wolves, eso los dejó con 7 triunfos, par de empates y han perdido en 3 choques.

Los Hammers vienen de un gran triunfo a media semana en la Europa League donde visitaron al Rapid Viena logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Andriy Yarmolenko y Mark Noble.

Tanto el Manchester City como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad demostrando que quieren ser protagonistas; en la tabla general encontramos a los Citizens como sublíderes con 26 puntos, mientras los Hammers marchan cuartos con 23 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs West Ham.

