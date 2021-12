Atlético de Madrid vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este sábado 4 de diciembre siguiendo con la jornada 16 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en carrera por el título, pero tendrán que recibir a un Mallorca que intentará dar la campanada en el Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Mallorca

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atlético de Madrid vs Mallorca en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una buena temporada manteniéndose como protagonista en la lucha por el título, sin embargo saben que no hay margen de error. Después de 14 duelos suman 8 victorias, 5 empates y han sido vencidos en apenas una ocasión.

Los Colchoneros vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Cádiz logrando doblegarlos 1-4 con goles de Thomas Lemar, Antoine Griezmann, Ángel Correa y Matheus Cunha, en duelo donde Héctor Herrera se quedó en la banca.

Por su parte, el Mallorca está teniendo una buena temporada en términos generales manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo. En la jornada pasada igualaron 0-0 ante el Getafe para colocarse con 3 triunfos, 7 empates y 5 partidos perdidos.

Los Piratas tuvieron actividad a media semana en la primera ronda de la Copa del Rey donde sufrieron para vencer 0-2, en tiempos extra, al Gimástica Segoviana con doblete de Ángel Rodríguez.

Tanto el Atlético de Madrid como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Colchoneros como sublíderes con 29 puntos, mientras los Piratas están en el puesto 14 de LaLiga con 16 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Mallorca.

Atlético de Madrid vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga Española 2021-22

Last modified: diciembre 3, 2021

Etiquetas: Atlético de Madrid