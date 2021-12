Barcelona vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este sábado 4 de diciembre con un gran partido en la jornada 16 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Barcelona busque seguir con su paso ascendente de la mano de Xavi, pero tendrá una dura prueba al recibir a un Betis que intentará salir con vida de su dura visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Betis

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Betis en VIVO

El cuadro del Barcelona ha tenido una campaña irregular intentando mejorar de la mano de Xavi. Después de 14 duelos suman 6 victorias, 5 empates y han caído derrotados en 3 ocasiones, en casa no hay margen de error.

Los Blaugranas vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Villarreal logrando doblegarlos 1-3 con anotaciones de Frenkie de Jong, Memphis Depay y Philippe Coutinho.

Por su parte, el Betis está cumpliendo con una temporada sólida peleando por competencias europeas. En la jornada pasada vencieron 1-3 al Levante para colocarse con 8 triunfos, 3 empates y 4 partidos perdidos.

Los Béticos tuvieron actividad a media semana en la primera ronda de la Copa del Rey donde visitaron al Alicante logrando vencerlos 0-4 con anotaciones de Cristian Tello, Diego Lainez, Joaquín y Marc Bartra.

Tanto el Barcelona como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Blaugranas en la séptima posición con 23 puntos y un duelo pendiente, mientras los Béticos son quintos con 27 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Betis.

Last modified: diciembre 3, 2021

