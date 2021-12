Lens vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Ligue 1 2021-22

Ligue 1

Buen partido nos espera este sábado 4 de diciembre en la jornada 17 de la Ligue 1 2021-2022 de Francia, cuando el Lens busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y pelear entre los líderes, pero recibirán a un PSG que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Bollaert-Delelis.

Hora y Canal Lens vs PSG

Sede: Estadio Bollaert-Delelis, Lens, Paso de Calais, Francia

Hora: 9:00 pm de Francia. 1:00 pm de Centroamérica. 2:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Lens vs PSG en VIVO

El cuadro del Lens ha tenido una buena temporada peleando en los primeros puestos por competencias europeas, pero saben que en casa no pueden aflojar. Después de 16 jornadas suman 7 victorias, 5 empates y han sido derrotados en 4 choques.

Les Sang et Or viene de un agridulce empate en la jornada de media semana cuando visitaron al Clermont en un duelo en el que tomaron ventaja en un par de ocasiones con un autogol y anotación de Seko Fofana, pero tuvieron que conformarse con el 2-2.

Por su parte, el PSG ha sido el gran protagonista con un aplastante paso en las 16 jornadas que han disputado al ganar 13 duelos, con par de empates y un solo descalabro, por lo que intentarán seguir con esa inercia.

El París y Leo Messi vienen de un agridulce empate en la jornada de media semana cuando recibieron al Niza siendo incapaces de anotar para un 0-0, que aun así los mantiene sólidos en la punta.

Tanto el Lens como el PSG saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a Les Sang et Or en la quinta posición con 26 puntos, mientras el París es líder con 41 unidades en esta Ligue 1. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Lens vs PSG.

Lens vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Ligue 1 2021-22

