Buffalo Bills vs New England Patriots EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 13 NFL 2021

NFL

El primer lugar en la AFC Este y las principales implicaciones de los playoffs están en juego cuando los New England Patriots se dirijan al norte hacia Buffalo para enfrentarse a los Bills en el “Monday Night Football”.

Los Patriots (8-4) están montando una racha masiva de seis juegos detrás de una defensiva de gran jugada y una ofensiva que está avanzando con el mariscal de campo novato Mac Jones. Se sientan en la cima de la división y actualmente tienen el segundo sembrado general en la AFC. Una victoria el lunes por la noche les daría a los Pats una cómoda ventaja de dos juegos de cara al tramo final de la temporada.

Mientras tanto, los Bills (7-4), uno de los primeros favoritos de la AFC, han dividido sus últimos seis juegos y se encuentran a medio juego de los Pats en la AFC Este. Una victoria le daría a los Bills el liderazgo de la división y una vez más daría crédito a su legitimidad. Pero para derrotar a New England, Josh Allen y la ofensiva de los Bills tienen que ser más confiables que en las últimas semanas, lo que no es una hazaña fácil contra esta defensiva de los Pats.

Hora y Canal Bills vs Patriots

Inicio: lunes 6 de diciembre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Bills -3

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Defensas mejor clasificadas

Si eres un aficionado al fútbol de la vieja escuela, “la defensa gana campeonatos”, este podría ser el enfrentamiento para ti. En pocas palabras, estas son las dos mejores unidades defensivas de la liga. Los Bills y los Patriots son casi estadísticamente idénticos en casi todas las categorías principales en ambos lados del balón, pero especialmente en lo que respecta a la defensa.

Estas son las dos mejores defensas de toda la NFL cuando se trata de prevención de puntos. Nueva Inglaterra ocupa el primer lugar, cediendo solo 15,8 puntos por partido, y los Bills están justo detrás de ellos con 16,5. Los Bills son los mejores para frenar a los mariscales de campo rivales, manteniendo a los equipos con un índice de pasador de 62.8, el mejor de la liga, mientras que los Patriots ocupan el segundo lugar con 70.6. Ambas unidades fuerzan a las ofensivas rivales a cometer errores, ya que están empatadas en el segundo lugar con 25 pérdidas de balón forzadas. Ambos tienen secundarios de gran jugada que llegan semana tras semana, ocupando el primer lugar (Pats, 19) y el segundo (Bills, 16) en intercepciones. Y finalmente, cada defensa es realmente buena en terceros intentos y en la zona roja, ambos entre los diez primeros en cada categoría.

Hay un área en la que los Patriots son mejores que los Bills: apresurar al pasador. Las 30 capturas de New England ocupan el quinto lugar y están a solo tres del liderato de la liga. El apoyador Matt Judon está causando estragos en los mariscales de campo en su primera temporada en Nueva Inglaterra, teniendo un año de carrera con 11.5 capturas hasta ahora (3º). New England no bombardea muy a menudo, solo el 22 por ciento de los dropbacks, pero no me sorprendería verlos aumentar la presión para hacer que Allen se sienta incómodo desde el primer saque para intentar forzarlo a cometer errores tempranos.

2.- Josh Allen: ¿Jekyll o Hyde?

Nunca he leído “El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde” de Robert Louis Stevenson. De hecho, no sabía que Bob Stevenson había escrito ese libro hasta ahora. Todo lo que sé es que uno de esos tipos en el libro de Bob es malo, y el otro es bueno, y son el mismo tipo. Y así es como describiría la forma en que Allen ha estado jugando al fútbol últimamente.

La evolución de Allen en las últimas temporadas ha sido muy divertida de ver. Su desarrollo de un novato crudo e imprudente y un joven abridor a un legítimo candidato a MVP ha sido notable. Si bien el juego de Allen ha madurado mucho, todavía existen esos momentos de indecisión y negligencia que perjudican las posibilidades de su equipo. Y debido a la gran dependencia de los Bills en el juego aéreo, es posible que no haya otro mariscal de campo en la NFL cuyo desempeño esté más directamente relacionado con el éxito de su equipo que Allen. Lo que estoy diciendo es que si Allen juega bien, los Bills ganan. Si juega mal, Buffalo pierde.

En las siete victorias de los Bills esta temporada, Allen ha sido brillante, completando el 68 por ciento de sus lanzamientos, registrando un índice de 113.2, con 19 touchdowns, 9.5 yardas aéreas por intento y solo cinco intercepciones y seis capturas. En las cuatro derrotas de Buffalo, Allen ha jugado mal con solo un índice de 81.2, seis touchdowns contra cinco intercepciones, 11 capturas y un débil 5.5 yardas aéreas por intento de pase.

Para vencer a los Pats el domingo, los Bills tienen que esperar obtener la versión de Allen que perdió 320 yardas y cuatro touchdowns contra New England en la semana 15 la temporada pasada, y no la que tuvo un índice de pasador combinado de 67.4 en la temporada pasada. Los proyectos de ley duran dos derrotas contra los Colts y los Jaguars. Más importante aún, Allen tiene que proteger el balón contra la defensa de los Patriots que ha forzado ocho pérdidas de balón en las últimas dos semanas.

3.- Zona roja

Con este juego que se perfila como una batalla defensiva, la eficiencia ofensiva será de suma importancia para cada equipo, especialmente en situaciones de gol. Así como la ofensiva de los Patriots ha estado jugando en las últimas semanas, han estado luchando por anotar touchdowns en la zona roja. En sus últimos dos juegos, los Pats han anotado touchdowns en solo tres de sus ocho viajes dentro de la yarda 20 de sus oponentes. Encuentro eso un poco extraño considerando que ganaron sus dos últimos concursos por un total de 48 puntos.

Pero el quid de la cuestión es que los Pats han estado luchando para anotar touchdowns en la zona roja durante toda la temporada, actualmente ocupando el puesto 24 en porcentaje de touchdown (55 por ciento). Mac Jones ha estado bien en oportunidades de anotar, registrándose como el 16 mejor pasador de la zona roja esta temporada con 11 touchdowns y sin intercepciones. Y a pesar de acumular un promedio de 144 yardas por tierra en las últimas seis semanas, Nueva Inglaterra también ha tenido problemas para correr el balón en la zona roja. Su backfield de dos frentes de Damien Harris y Rhamondre Stevenson (sin relación con Bob) tiene un promedio de menos de 2.5 yardas por acarreo dentro de los 20 de sus oponentes.

Por otro lado, la ofensiva de la zona roja de los Bills ha mejorado, aunque moderadamente, en las últimas semanas. Todavía no es genial, ocupando el puesto 11 en porcentaje de touchdown (62 por ciento), pero aún mejor que en octubre cuando les estaba costando juegos (ver: “Monday Night Football” vs. Tennessee). Allen ha sido tan dinámico en la zona roja como cualquier mariscal de campo desde que Cam Newton estaba en el apogeo de sus poderes. Este año Allen ocupa el tercer lugar en porcentaje de pases completos en la zona roja (65 por ciento), intentos (74) y touchdowns (18). También es segundo entre los mariscales de campo en acarreos en zona roja (18) y touchdowns por tierra (3). Una gran razón de la destreza anotadora de Allen es porque tiene uno de los mejores objetivos de la zona roja de la liga en Stefon Diggs. Diggs es segundo en la liga en recepciones en zona roja (16) y objetivos (24) y tercero en touchdowns (7). Ver el enfrentamiento entre Diggs y el esquinero de Nueva Inglaterra J.C. Jackson será divertido de ver sin importar dónde esté el balón en el campo, pero es algo que definitivamente hay que vigilar cuando los Bills se encuentran en lo más profundo del territorio de los Patriots.

Buffalo Bills vs New England Patriots en VIVO

Este juego será un barómetro tan preciso para cualquiera de estos equipos como lo hemos visto durante toda la temporada. Con ambas defensas apiladas de manera tan uniforme, este juego se reduce a que el joven mariscal de campo puede hacer jugadas sin darle la vuelta al balón. A pesar de la incapacidad de los Bills para proteger el balón, creo que tienen la ofensiva para cubrir sus imperfecciones, principalmente porque si Allen está activado, puede dañar las defensas con el brazo y la capacidad de extender jugadas con las piernas. No se puede decir lo mismo de Jones. Me gusta que los Bills vuelvan a tomar la AFC Este en un asunto de baja puntuación.

Predicción: Bills 22, Patriots 18

Last modified: diciembre 6, 2021

Etiquetas: Bills vs Patriots