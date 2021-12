PSG vs Brujas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Se abren las emociones de la última jornada de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022 este martes 7 de diciembre con un buen partido donde el PSG buscará cerrar con triunfo, aunque ya sin nada que pelear, pero recibirán a un Brujas que intentará sorprender y sumar en su dura visita al Parc des Princes.

Hora y Canal PSG vs Brujas

Sede: Parc des Princes, París, Francia

Hora: 6:45 pm de Francia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. TNT en México.

PSG vs Brujas en VIVO

El cuadro del PSG tuvo una fase de grupos irregular ya que en 5 jornadas suman par de victorias, par de empates y han caído derrotados en una ocasión, su descalabro fue justamente en la jornada pasada siendo superados 2-1 por el Manchester City, eso los tiene ya clasificados, pero sin pelear por el liderato.

El París esta dominando totalmente la Ligue 1 de Francia donde es líder en solitario, sin embargo el pasado sábado apenas alcanzaron un milagroso empate 1-1 en su visita al Lens con gol de Georginio Wijnaldum al 90+2.

Por su parte, el Brujas ha tenido una Champions complicada ya que apenas han ganado uno de los 5 partidos que han disputado, por un empate y 3 partidos perdidos. En la jornada pasada cayeron goleados en casa 0-5 por el RB Leipzig.

Brugge está teniendo una buena temporada en la Liga de Bélgica donde marcha como sublíder. El pasado sábado recibieron al Seraing United logrando doblegarlos 3-2 con doblete de Bas Dost.

Tanto el PSG como el Brujas saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de cerrar esta fase de grupos con la victoria. El París y Leo Messi son amplios favoritos, pero no pelean por nada, mientras los Belgas necesitan sumar para aspirar a terminar en el tercer lugar y avanzar a la Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSG vs Brujas.

