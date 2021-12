Juventus vs Malmo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Abrimos las emociones de este miércoles 8 de diciembre siguiendo con la jornada 6 de la Champions League 2021-2022, cuando la Juventus busque imponer su jerarquía y quedarse con la victoria al recibir a un Malmo que intentará dar la campanada en su dura visita a Turín.

Hora y Canal Juventus vs Malmo

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Bolivia y Venezuela. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. TNT en México. ESPN en Sudamérica.

Juventus vs Malmo en VIVO

El cuadro de la Juventus ha cumplido en esta fase de grupos teniendo ya la clasificación en la bolsa tras sumar 4 victorias y una sola derrota en 5 duelos, pero en la jornada pasada fueron aplastados 4-0 por el Chelsea, eso podría rezagarlos a la segunda posición.

La Vecchia Signora esta teniendo una temporada complicada en la Serie A donde marchan quintos. Vienen de un buen triunfo el pasado domingo doblegando 2-0 al Genoa con goles de Juan Cuadrado y Paulo Dybala.

Por su parte, el Malmo ha tenido una fase de grupos complicada en esta Liga de Campeones ya que en la jornada pasada igualaron 1-1 ante el Zenit en lo que fue su primer punto ya que habían caído derrotados en los primeros 4 duelos.

Los Suecos están dominando en su liga local donde marchan como co-líderes, aunque el pasado sábado no pudieron pasar del empate 0-0 ante el Halmstad.

Tanto la Juventus como el Malmo saben de la importancia de este partido ya que ambos quieren cerrar con todo, pero no hay mucho que pelear. La Vecchia Signora es segundo del Grupo H con 12 puntos y necesitan ganar y esperar que Chelsea no lo haga en su respectivo partido para quedar como líder, mientras los Suecos son últimos ya eliminados en esta Champions League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Malmo.

