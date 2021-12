Ligas Americanas

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 11 de diciembre en la vuelta de las semifinales de la Liga de Honduras Apertura 2021, cuando el Vida busque aprovechar su condición de local para intentar remontar, tendrán que hacer un duelo perfecto ante un Olimpia que llega con ventaja listos para sellar su boleto en La Ceiba.

Hora y Canal Vida vs Olimpia

Sede: Estadio Nilmo Edwards, La Ceiba, Honduras

Hora: 7:30 pm de Honduras. 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TVC

Vida vs Olimpia en VIVO

El cuadro del Vida fue uno de los protagonistas recordando que terminaron como sublíderes, mucho de eso fue gracias a su localía donde no perdieron ni un solo duelo en el rol regular, pero ahora no solo necesitan evitar la derrota, si no que requieren ganar por más de un gol de diferencia.

Por su parte, el Olimpia es el vigente tricampeón de la competencia y a pesar de que clasificó en la tercera posición ya demostró que sabe jugar estas fases finales.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado domingo en el Nacional de Tegucigalpa. En aquel choque Sergio Peña se fue expulsado dejando con 10 a los Cocoteros desde el minuto 51, eso fue aprovechado por Los Albos que se terminaron llevando la victoria 2-0 con goles de Axel Maldonado y Jerry Bengston.

Tanto el Vida como el Olimpia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y avanzar a la gran final, aunque la realidad es que los Albos son favoritos para avanzar al llegar con ventaja y tener mayor jerarquía, pero los Cocoteros saldrán motivados listos por la remontada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Vida vs Olimpia.

Vida vs Olimpia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga de Honduras Apertura 2021

Last modified: diciembre 10, 2021

Etiquetas: Canal Vida vs Olimpia