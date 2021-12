Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 14 NFL 2021

NFL

Los Kansas City Chiefs buscarán la barrida de la temporada ante Las Vegas Raiders el domingo en una batalla clave de la AFC Oeste. Kansas City (8-4) está dos juegos por encima de Las Vegas en la división y nuevamente en la mezcla por el primer lugar en la conferencia. Los Raiders (6-6) están décimos en la clasificación de la AFC como parte de un gran grupo de equipos con .500.

Estos dos se enfrentaron en la Semana 10 cuando Patrick Mahomes lanzó para 406 yardas y cinco touchdowns en una paliza de 41-14 en el Allegiant Stadium en “Sunday Night Football”. Los Chiefs acumularon 516 yardas de ofensiva, el máximo de la temporada, mientras que los Raiders terminaron con 299 (solo 50 por tierra). Derek Carr lanzó dos touchdowns y una intercepción en un esfuerzo perdido.

En general, Las Vegas ha perdido cuatro de sus últimos cinco tras un sólido comienzo de 5-2. La semana pasada fue otro duro revés, cayendo 17-15 ante Washington en casa gracias a un gol de campo de 48 yardas de Brian Johnson con 37 segundos por jugarse. Fue un esfuerzo ofensivo terrible para el equipo local, con solo un touchdown repartido en tres goles de campo. Los Raiders también terminaron 2 de 8 en tercera oportunidad. Carr acertó 28 de 37 pases para 249 yardas (el mismo total que registró en el primer juego contra Kansas City) mientras Vegas caía por tercera vez consecutiva en casa.

Kansas City, mientras tanto, se mantuvo caliente con una quinta victoria consecutiva, superando a Denver 22-9 en casa el pasado domingo por la noche. Mahomes solo lanzó para 184 yardas, su segundo rendimiento más bajo de la temporada, mientras que la defensa hizo el trabajo pesado. Los Chiefs acosaron a Teddy Bridgewater en dos intercepciones y mantuvieron a los Broncos a solo un touchdown y un gol de campo a pesar de permitir más de 400 yardas de ofensiva. Kansas City puede empatar a Nueva Inglaterra por el mejor récord de la AFC, lo que sería un gran cambio después de tropezar con un inicio de 3-4.

Hora y Canal Chiefs vs Raiders

Kickoff: domingo 12 de diciembre a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET en Estados Unidos. 12 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Chiefs -9.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Intangibles

Kansas City tiene todo el impulso entrando en este enfrentamiento, y Las Vegas es el equipo visitante, pero eso podría ser algo bueno. Los Raiders han perdido tres seguidos en casa, por lo que el cambio de escenario podría ser lo que necesitan para cambiar las cosas. Jugarán tres de sus próximos cuatro como visitantes y tendrán una cita en Cleveland el próximo sábado. En cuanto a la salud, la mayor preocupación es el ala cerrada Darren Waller, quien se perdió el juego de la semana pasada debido a lesiones en la rodilla / espalda y aún no ha regresado a la práctica. Su importancia para la ofensiva no puede ser exagerada y ejerce más presión sobre un juego terrestre que ocupa el puesto 29 en la NFL (88.0 ypg).

Los Chiefs están al rojo vivo en la columna de victorias y derrotas, pero la ofensiva ha tenido altibajos mientras que la defensa ha mejorado dramáticamente desde el comienzo de la temporada. Kansas City tiene un tiempo de respuesta aún más corto para el enfrentamiento “Thursday Night Football” de la próxima semana con los Chargers en Los Ángeles. Los Chiefs han aprovechado al máximo este tramo de su calendario amistoso en casa con cuatro de las cinco victorias consecutivas en el Arrowhead Stadium. Kansas City también parece estar en muy buena forma desde el punto de vista de la salud.

2.- Juego terrestre de Las Vegas

Los Raiders han tenido problemas para correr el balón de manera efectiva durante toda la temporada. Josh Jacobs se ha visto obstaculizado por las lesiones, que le han hecho perderse dos juegos, y está promediando solo 3.8 yardas por acarreo. Kenyan Drake contribuyó como corredor y receptor fuera del backfield, pero se rompió el tobillo en el juego de la semana pasada que está fuera por el resto de la temporada. El único juego de 100 yardas que Las Vegas ha recibido de alguien esta temporada fue cuando Payton Barber corrió para 111 yardas en una victoria en tiempo extra sobre Miami en la Semana 3.

Kansas City ocupa el puesto 20 en la liga contra la carrera, permitiendo 115.2 yardas por juego, y Denver logró 154 la semana pasada (Javonte Williams fue responsable de 102 de esas). Los Raiders saben que una de las claves para vencer a los Chiefs, incluso con su ofensiva sin hacer clic en todos los cilindros, es mantener a Patrick Mahomes fuera del campo.

3.- ¿Es esto un espejismo?

Ha sido un gran cambio para la defensiva de Kansas City. Después de ceder casi 33 puntos por juego en los primeros cinco partidos, los Chiefs se han rendido más de 17 solo una vez en sus últimos siete. Y han arrojado un total de 56 durante esta racha ganadora de cinco juegos, que ha incluido victorias sobre los Gigantes, Packers, Cowboys, Broncos y estos Raiders. Tras una inspección más cercana, la defensa ha tenido algunos descansos durante este tramo. Green Bay tuvo que abrir a Jordan Love sobre Aaron Rodgers en la Semana 9. Dallas estuvo sin sus dos mejores receptores en la Semana 11. Y los Giants simplemente no son tan buenos.

Pero déle crédito al coordinador defensivo Steve Spagnuolo y su equipo por hacer el trabajo. La protección de pase ha sido un problema para Las Vegas (se permiten 27 capturas), por lo que veremos si Kansas City puede capitalizar esto y continuar generando pérdidas de balón (10 en los últimos cuatro juegos). Este juego podría servir como una vara de medir para ver si la defensa ha mejorado dramáticamente o los resultados son más un subproducto de los equipos a los que se enfrentaron (y cuándo).

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders en VIVO

Definitivamente no voy a estar frente a Kansas City en este momento. No creo que la defensiva de los Chiefs haya doblado la esquina, pero creo que su ofensiva debería tener mucho éxito el domingo. La secundaria de los Raiders no es muy buena y Mahomes y compañía podría volver a iluminarla.

Predicción: Chiefs 31, Raiders 14

