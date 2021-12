[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Campeón Atlas vs León 1(4)-0(3) Final Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

El Atlas hizo historia logrando vencer en penales al León en la gran final del Torneo Apertura 2021 en el Jalisco.

El partido arrancó con dominio del Atlas que tuvo la primera clara apenas a los 6 minutos con diagonal del Hueso Reyes que Julián Quiñones no logró conectar, León buscaba atacar con posesiones largas, al 16 Dávila sacó disparo peligroso, pero los Zorros seguían siendo claros dominadores y al 29 Quiñones volvía a fallar ahora un mano a mano reventando el poste, a pesar del dominio y las oportunidades de los Rojinegros, al descanso se mantenía el 0-0.

Para el segundo tiempo apenas al minuto 1 Julián Quiñones volvía a fallar frente a Cota pero el Atlas demostraba que seguía con todo al ataque, la presión rindió frutos al 55 con remate de cabeza de Aldo Rocha para el 1-0 con polémica incluida por un posible fuera de lugar que no se marcó, tras eso el León buscaba reaccionar, el duelo se mantenía abierto ya que los Rojinegros seguían buscando y al 80 tuvieron el título en la cabeza de Edgar Zaldívar que falló de manera increíble ya sin arquero, los Esmeraldas buscaron aprovechar el momento anímico, aunque al 90+4 Emmanuel Gigliotti se fue expulsado por doble amarilla, así concluyeron los 90 minutos.

El primer tiempo extra arrancó de manera cerrada, ambos buscaban pero sin arriesgar demasiado, así, después de 15 minutos no había mucho que contar. Para el segundo tiempo extra, apenas a los 4 minutos el León se quedaba cerca pero Camilo Vargas salvaba su arco, los Zorros realmente nunca se fueron al ataque, así concluyeron los 120 minutos.

Elías Hernández abrió la serie poniendo al frente al León, Jesús Angulo también la mandaba al fondo poniendo el empate para el Atlas. Carmilo Vargas se vestía de héroe deteniendo el cobro de Fernando Navarro, sin embargo Aldo Rocha no aprovechaba poniendo su cobro en el poste. Ángel Mena y Edgar Zaldívar mantenían el empate poniendo el 2-2. William Tesillo ponía el 2-3 y Trejo no fallaba para el 3-3. Venía el Chapito Montes a cobrar el último penal de los Esmeraldas, pero Camilo se lanzó de gran manera para detener el disparo, Julio Furch no perdonó dándole el histórico título a los Zorros.

Así, el Atlas se proclamó campeón de la Liga MX por segunda vez en su historia rompiendo una larga sequía de más de 70 años, mientras el León se quedó con el siempre amargo sabor del subcampeonato.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Campeón Atlas vs León 1(4)-0(3) Final Torneo Apertura 2021

Last modified: diciembre 13, 2021

Etiquetas: Aldo Rocha