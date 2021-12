Talavera vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido nos espera este jueves 16 de diciembre siguiendo con la segunda ronda de la Copa del Rey 2021-2022, cuando el Talavera busque hacer un duelo digno soñando con dar la gran campanada al recibir a un Betis que saldrá decidido a imponer su jerarquía y firmar su clasificación en su visita a El Prado.

Hora y Canal Talavera vs Betis

Sede: Estadio El Prado, de Talavera de la Reina España, España

Hora: 7:00 pm de España. 12:00 pm de México y Centroamérica. 1:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Talavera vs Betis en VIVO

El cuadro del Talavera es un club español que milita en la Primera División RFEF que viene siendo la tercera categoría en la escala de divisiones. No la están pasando bien ubicándose en el puesto 15 y vienen de caer 2-0 ante el Celta de Vigo “B”.

Los dirigidos por Víctor Cea Zurita lograron su clasificación a esta segunda ronda hace un par de semanas cuando recibieron al UE Cornellá logrando vencerlos 2-0 con goles de Rodrigo Farofa y Christian Perales, en la primera ronda de la Copa.

Por su parte, el Betis esta teniendo una gran temporada en LaLiga donde marchan terceros. Vienen de una gran victoria el domingo goleando 4-0 a la Real Sociedad con doblete de Alexandre Moreno.

Los Béticos no tuvieron problemas en la primera ronda de la Copa, hace un par de semanas, cuando visitaron al Alicante logrando doblegarlos 0-4 con goles de Cristian Tello, Diego Lainez, Joaquín y Marc Bartra.

Tanto el Talavera como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su clasificación, pero la realidad es que los Béticos son amplios favoritos para ganar, no deberían tener problemas, aunque no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Talavera vs Betis.

Talavera vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2021-22

Last modified: diciembre 15, 2021

Etiquetas: Betis