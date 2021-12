Arsenal vs Sunderland EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa de la Liga 2021-2022

Premier League 2021-2022

Gran partido tendremos este martes 21 de diciembre en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021-2022 de Inglaterra, donde el Arsenal buscará seguir con su buen momento y meterse a las semifinales, pero tendrá que recibir a un Sunderland que saldrá por la sorpresa al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Sunderland

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 7:45 pm de Reino Unido. 1:45 pm de México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Arsenal vs Sunderland en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una buena temporada en la Premier League donde ha logrado meterse a la cuarta posición. El pasado sábado visitaron al Leeds logrando golearlos 1-4 con doblete de Gabriel Martinelli.

Los Gunners se midieron también al Leeds en la ronda de octavos de final de la Copa el pasado 26 de octubre logrando doblegarlos 2-0 con goles de Callum Chambers y Eddie Nketiah.

Por su parte, el Sunderland milita en la Football League One donde marcha en la tercera posición. El sábado lograron empatar 1-1 en su visita al Ipswich.

Los Gatos Negros se midieron al QPR en la ronda de octavos de final, el pasado 26 de octubre, logrando vencerlos en penales tras haber empatado 1-1 en 120 minutos.

Tanto el Arsenal como el Sunderland saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y meterse a semifinales, hay que recordar que no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. Los Gunners son amplios favoritos, pero no deberán caer en excesos de confianza. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Sunderland.

Arsenal vs Sunderland EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Copa de la Liga 2021-2022

Last modified: diciembre 20, 2021

Etiquetas: Arsenal