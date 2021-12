Manchester City vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido nos espera este domingo 26 de diciembre en el Boxing Day de la Premier League 2021-2022, donde el Manchester City buscará seguir con su gran paso que los consolide en lo más alto en el cierre de la primera vuelta, pero tendrán que recibir a un Leicester que intentará sorprender y salir con vida del Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Leicester

Sede: Etihad Stadium, Manchester Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Leicester en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una gran temporada que los tiene perfilados a recuperar el título, sin embargo saben que la competencia se mantiene cerrada y no hay margen de error. Después de 18 duelos suman 14 victorias, par de empates y par de descalabros.

Los Citizens vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Newcastle logrando doblegarlos 0-4 con goles de Rúben Dias, Joao Cancelo, Riyad Mahrez y Raheem Sterling.

Por su parte, el Leicester ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla, lejos de las competencias europeas que es su objetivo. Ellos cosechan 6 victorias, 4 empates y 6 descalabros, aunque con un par de juegos pendientes.

Los Foxes vienen de un duro golpe a mitad de semana quedando eliminados de la Copa de la Liga a manos del Liverpool en un duelo que ganaban 1-3, con doblete de Jamie Vardy, sin embargo un gol al 90+5 terminó sellando el 3-3 que forzó a los penales donde cayeron derrotados.

Tanto el Manchester City como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Citizens como líderes con 44 puntos, mientras los Foxes son novenos con 22 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Leicester.

Manchester City vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Premier League 2021-22

Last modified: diciembre 25, 2021

Etiquetas: Canal Manchester City vs Leicester