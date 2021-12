Southampton vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido tendremos este martes 28 de diciembre en la jornada 20 de la Premier League 2021-2022, cuando el Southampton busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona baja, pero tendrán que recibir a un Tottenham que vuelve a la actividad con la misión de sumar el botín completo en el St Mary’s Stadium.

Hora y Canal Southampton vs Tottenham

Sede: St Mary’s Stadium, Britannia, Southampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Southampton vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Southampton ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, saben que en casa deben hacerse fuertes si no quieren meterse en problemas de descenso. Después de 18 duelos suman 4 victorias, 8 empates y han caído en 6 jornadas.

The Saints viene de una gran victoria en la jornada pasada, apenas el domingo, cuando doblegaron 2-3 al West Ham con anotaciones de Mohamed Elyounoussi, James Ward-Prowse y Jan Bednarek.

Por su parte, el Tottenham ha tenido un buen torneo en términos generales, aunque igual necesitan apretar en la lucha por boletos a Champions. Ellos han disputado 16 duelos con saldo de 9 victorias, par de empates y 5 descalabros.

Los Spurs vienen de un buen triunfo en la jornada del domingo cuando, en casa, golearon 3-0 al Crystal Palace con anotaciones de Harry Kane, Lucas Moura y Heung-Min Son.

Tanto el Southampton como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el botín en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a las Santos en la posición 14 con 20 puntos, mientras los Spurs son quintos con 29 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Southampton vs Tottenham.

