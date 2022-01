Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 17 NFL 2022

NFL

El juego de la Semana 17 entre los Arizona Cardinals y los Dallas Cowboys podría servir como un posible avance de los playoffs. Ambos equipos obtuvieron puestos de postemporada de la NFC la semana pasada, mientras que los Cowboys (11-4) se aseguraron la NFC Este, su primer título de división desde 2018. Entran este fin de semana como el segundo sembrado con la oportunidad de atrapar a los Green Bay Packers en casa.

Los Cardinals (10-5) esperan poner un freno a esos planes, deteniendo su racha de tres derrotas consecutivas que los ha dejado detrás de Los Angeles Rams en la NFC Oeste. Arizona, una de las ofensivas más prolíficas de la NFL, anotó solo 28 puntos combinados en las últimas dos semanas, mientras que varias de sus estrellas siguen afectadas por las lesiones.

A pesar de su reciente caída, los Cardinals siguen siendo el sembrado No. 5 y no pueden caer por debajo del No. 6. A pesar de cualquier esperanza de que se desvanezca la primera ronda, recuperar el impulso es clave para un equipo que comenzó el año con siete victorias consecutivas. Una victoria contra los Cowboys podría consolidarlos como el mejor equipo comodín mientras dejaba a Dallas en el puesto número 4, estableciendo un enfrentamiento 4-5 entre ellos en unas pocas semanas a partir de ahora.

¿Podrán los Cowboys mantener los buenos tiempos después de la semana pasada, el mejor de la temporada, con 56 puntos? ¿O un equipo de los Cardinals con el mejor récord como visitante de la NFL (7-1) vencerá a sus demonios de diciembre?

Hora y Canal Cowboys vs Cardinals

Inicio: domingo 2 de enero a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Nue9ve en México.

Spread: Cowboys -6

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿Quién está sano y quién no?

Es lamentable que ahí es donde comenzamos esta vista previa 19 meses después de la pandemia de COVID-19. Pero con la variante Omicron arrasando en el país, varios equipos de la NFL han sido arrastrados por el pico en los casos, y Arizona no es una excepción.

Entre los jugadores que actualmente están en la lista de Reserva / COVID-19: dos de sus principales apoyadores externos, Markus Golden y Devon Kennard. Kennard aterrizó allí el miércoles, lo que significa que está garantizado que se perderá el partido del domingo a pesar de la reducción del tiempo de cuarentena de 10 días a cinco después de una prueba positiva.

Golden, junto con el esquinero Breon Borders, todavía tiene posibilidades de poder jugar en la competencia del domingo. Pero hay incertidumbre sobre quién podría ser el próximo con tantos casos que se filtran en el vestuario.

“Parece que aparece un chico nuevo todos los días”, dijo el entrenador en jefe de los Cardinals, Kliff Kingsbury, esta semana. “Cruzas los dedos y esperas”.

Es un puñetazo para un equipo que ya está lidiando con varias lesiones importantes. El receptor estrella DeAndre Hopkins estará fuera por el resto de la temporada regular después de romper un MCL; El corredor James Conner (talón) y el receptor abierto Rondale Moore (tobillo) se perdieron la derrota del día de Navidad contra los Colts.

Mientras tanto, los Cowboys están en mucho mejor forma después de perder al entrenador en jefe Mike McCarthy, entre otros, a principios de este mes. Tienen solo dos jugadores de escuadrón de práctica en los protocolos COVID-19, mientras que casi toda la lista está sana. Incluso el tackle ofensivo de Pro Bowl Tyron Smith, afectado por una lesión en el tobillo en las últimas semanas, parece estar en buena forma para jugar el domingo.

2.- ¿Ha vuelto la ofensiva de los Cowboys? ¿O simplemente una maravilla de un solo juego?

El equipo en sí parece pensar que sí. El mariscal de campo Dak Prescott tuvo posiblemente su mejor juego del año contra Washington, lanzando más pases de touchdown (cuatro) que en las tres semanas anteriores combinadas. Fue el catalizador para un récord de 42 puntos en la primera mitad el domingo por la noche cuando los Cowboys lograron una derrota de 56-14, su mayor cantidad de puntos anotados en un juego desde 1980.

“Pensé que [Prescott] tenía el control total”, dijo McCarthy. “Sus números en la primera mitad reflejan eso. Tuve algunas oportunidades de tiro, fue paciente con los controles”.

Prescott difundió el amor, lanzando pases de touchdown a un receptor (Amari Cooper), ala cerrada (Dalton Schultz), corredor (Ezekiel Elliott) y tackle ofensivo (Terence Steele). Mantuvo la pelota en movimiento mientras el juego terrestre luchó un poco, promediando solo 3.9 yardas por acarreo mientras no publicaba carreras en 13 yardas.

Será una prueba para la quinta defensiva aérea de los Cardinals, que permite solo 210.7 yardas por juego. Todavía tienen que permitir un pasador de 300 yardas en toda la temporada mientras acumulan 39 capturas, bueno para el noveno lugar en la NFL. Con Golden potencialmente fuera, la jugada de Chandler Jones (9.5 capturas) será crucial ya que los Cardinals buscan presionar a Prescott y mantenerlo fuera de balance.

3.- Pérdidas de balón, pérdidas de balón, pérdidas de balón

La defensiva de los Cowboys sigue brillando, liderando la liga con 33 puntos. Trevon Diggs empató un récord del equipo la semana pasada con su undécima intercepción; su compañero de equipo DeMarcus Lawrence también impresionó, llevándose a uno a la casa con un pick-six de Taylor Heinicke de Washington.

Luchar con el balón lejos de los Cardinals será un desafío más duro. Sus tres balones sueltos perdidos son los menos en la NFL en 16 semanas, mientras que 14 sorteos en general ocupan el cuarto lugar. Incluso durante esta racha de tres derrotas consecutivas, el mariscal de campo Kyler Murray ha tosido el balón solo tres veces y se mantuvo sereno a pesar de una ofensiva farfullante.

¿Pero los pocos errores que ha cometido Murray? Han sido costosos. Dos intercepciones contra los Rams se convirtieron en 14 puntos, la diferencia en una desgarradora derrota por 30-23. La semana siguiente, una intercepción de Murray en el tercer cuarto después de que la defensa recuperó un balón suelto condujo a un touchdown que puso el juego de los Lions fuera de su alcance. Y un profundo cedido en el juego de los Colts dejó a los Cardinals con dos posesiones en lugar de una en el último cuarto, un déficit navideño que resultó ser demasiado para compensar.

Murray es el que tiene un historial no probado en el Año 3. La defensiva de los Cowboys estará hambrienta de explotar eso.

Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals en VIVO

Sobre el papel, parece que este está un poco desequilibrado. Los Cowboys están montando una racha ganadora de cuatro juegos, recién salidos de la cima de un título de división, y aparentemente han recompuesto su ofensiva rota. Pero tenga en cuenta que las cuatro victorias se produjeron contra equipos con un récord perdedor. Una mirada más cercana muestra que Dallas está solo 3-4 contra equipos por encima de .500, perdiendo en casa ante los Denver Broncos y Las Vegas Raiders. La inconsistencia los ha plagado durante todo el año.

Los Cardinals, a pesar de su limitado ataque ofensivo, son mucho mejores que los tres buenos equipos que Dallas ha derrotado (Filadelfia, Los Ángeles y Nueva Inglaterra). Es difícil imaginar una racha de cuatro derrotas consecutivas para el que fue el mejor equipo de la NFC durante la mayor parte de los tres meses. Busque al ala cerrada Zach Ertz para jugar un papel clave contra su ex rival de la NFC Este mientras Arizona encuentra la manera de sacar la sorpresa.

En un año en el que ningún buen equipo permanece en la cima de la montaña por mucho tiempo, ¿esperaría algo menos?

Predicción: Cardinals 27, Cowboys 24

