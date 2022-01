Getafe vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este intenso 2 de enero en la jornada 19 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Getafe vuelva a la actividad con la misión de aprovechar su condición de local, pero tendrán que recibir a un Real Madrid que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad en su visita al Coliseo Alfonso Pérez.

Hora y Canal Getafe vs Real Madrid

Sede: Estadio Coliseo Alfonso Pérez, Madrid, España

Hora: 2:00 pm de España. 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Getafe vs Real Madrid en VIVO

El cuadro del Getafe ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, pero también es un hecho que han venido mejorando en las últimas jornadas, por lo que en este nuevo año intentará seguir con su inercia positiva. Después de 18 duelos suman 3 triunfos, 6 empates y han perdido en 9 choques.

Los Azulones, donde JJ Macías podría tener actividad, cerró el 2021 con una gran victoria sobre el Osasuna con solitaria anotación de Darío Poveda al 90+3.

Por su parte, el Real Madrid ha marcado el ritmo de la competencia y esperan seguir encaminados rumbo al título. Ellos cosechan 14 victorias, 4 empates y apenas han perdido en un juego.

Los Merengues vienen de un buen triunfo en su último duelo el pasado 22 de diciembre venciendo 1-2 al Athletic Bilbao, con doblete de Karim Benzema, en duelo adelantado.

Tanto el Getafe como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita arrancar el año con el pie derecho; en la tabla general encontramos a los Azulones en la posición 16 con 15 puntos, mientras que los Merengues son líderes con 46 unidades, pero con un duelo más en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Getafe vs Real Madrid.

Getafe vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Liga Española 2021-22

Last modified: enero 1, 2022

Etiquetas: Canal Getafe vs Real Madrid