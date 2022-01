Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 19 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Seguimos con las emociones de este domingo 2 de enero en la jornada 19 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para romper su mala racha en este nuevo año, pero tendrán que recibir a un Rayo Vallecano que llega motivado listo para salir con vida del Wanda Metropolitano.

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una campaña realmente decepcionante que los ha rezagado de la lucha por el título, por lo que necesitarán una segunda vuelta perfecta si quieren mantener viva la esperanza. Después de 18 duelos suman 8 triunfos, 5 empates y 5 descalabros.

Los Colchoneros cerraron el año con una dura derrota el pasado 22 de diciembre siendo superados 2-1 por el Granada, a pesar de que Joao Félix los puso al frente apenas a los 2 minutos.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha sido la gran revelación del torneo soñando con meterse a competencias europeas. Ellos suman 9 victorias, 3 empates y han caído en 6 choques.

Los Rayistas cerraron con todo el año el 18 de diciembre donde doblegaron 2-0 al Alavés con goles de Sergio Guardiola y Alejandro Catena.

Tanto el Atlético de Madrid como el Rayo Vallecano saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de arrancar el año con el pie derecho en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Colchoneros en la quinta posición con 29 puntos, mientras los Rayistas son cuartos con 30 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano.

