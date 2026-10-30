Written by: octubre 30, 2026 Premier League 2026-2027

Chelsea vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2026-2027

Chelsea vs Manchester United

¡Duelo de gigantes heridos, máxima tensión e impacto total en la Premier League! El Chelsea de Xabi Alonso recibe en la caldera de Stamford Bridge a un alicaído Manchester United en una batalla cruenta donde perder acrecentará la crisis. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras los Blues vienen de perder en la jornada pasada y quedar eliminados de la Copa, los Red Devils llegan al borde de caer a la zona de descenso.

El equipo de Xabi Alonso llega urgido de una alegría tras tropezar ante Tottenham en liga saliendo de los primeros cuatro de la tabla, además cayeron en penales frente al Liverpool en copa.

Por su parte, la escuadra de Michael Carrick desembarca sumida en una crisis de ocho juegos sin ganar tras caer 3-0 ante Bournemouth y un nuevo descalabro podría significar caer a zona de descenso.

Chelsea tomará la iniciativa adueñándose de la medular con Moisés Caicedo para aprovechar el retorno de Cole Palmer y la velocidad de Pedro Neto. 

Manchester United responderá amparado en el regreso de su capitán Bruno Fernandes para surtir el ataque compuesto por Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

Las vulnerabilidades defensivas que vienen mostrando ambas escuadras auguran un choque abierto, pero el retorno de Cole Palmer inclinará la balanza a favor de los de casa. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Chelsea 2-1 sobre el Manchester United. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 30, 2026
Puebla vs Pumas Previous Story
Puebla vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026
Manchester City vs Brighton Next Story
Manchester City vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2026-2027

Related Posts

Liverpool vs Chelsea

Liverpool vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de la Liga 2026-2027

Written by: octubre 27, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Cita estelar en Anfield, clásico...

Read More
Manchester United vs Bournemouth

Manchester United vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Written by: octubre 24, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Alerta roja en el Teatro de los...

Read More
Chelsea vs Tottenham

Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Written by: octubre 24, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Pasión desbordada y orgullo de...

Read More
Everton vs Arsenal

Arsenal vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Written by: octubre 23, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Dominio absoluto en casa e...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *